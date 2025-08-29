أعراض خفية للنوبات القلبية تتجاوز ألم الصدر

يرتبط ألم الصدر عادةً بالنوبة القلبية، لكن الأطباء يحذرون من أن الأعراض قد تكون مختلفة وأكثر خفاءً، ما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص وزيادة المخاطر.

فعلى الرغم من أن الضغط أو الألم في منتصف الصدر يُعد أبرز العلامات، إلا أن الانزعاج قد يظهر في أماكن أخرى من الجزء العلوي للجسم، مثل الذراعين، الظهر، الكتفين، الرقبة أو الفك، وحتى المعدة، حيث يخلط البعض بينها وبين عسر الهضم أو حرقة المعدة، خصوصًا لدى النساء.

أخبار ذات علاقة لماذا تختلف أعراض النوبات القلبية لدى النساء عن الرجال؟

ويُفسَّر ذلك بأن القلب يتشارك مساراته العصبية مع مناطق أخرى من الجسم، ما يجعل الدماغ يترجم نقص الأكسجين إلى آلام قد تُشعر المريض بأنها صادرة من أماكن مختلفة.

إلى جانب الألم، قد ترافق النوبة القلبية أعراض أخرى مثل ضيق التنفس، التعرق البارد المفاجئ، الدوار، سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب، إضافةً إلى التعب غير المبرر، وهي إشارات لا ينبغي تجاهلها.

ويؤكد الأطباء أن ما يقرب من نصف النوبات القلبية قد تكون "صامتة"، أي لا تُسبب أعراضًا واضحة، لكنها تترك آثارًا خطيرة على عضلة القلب وتزيد احتمالات الإصابة بأمراض مستقبلية. ويُعد مرضى السكري من أكثر الفئات عرضة لهذه النوبات الصامتة بسبب ضعف الإحساس بالألم لديهم.

أخبار ذات علاقة عادات يومية بسيطة قد تقيك من النوبات القلبية.. تعرف عليها

ويشدد الخبراء على أن التدخل الطبي المبكر هو خط الدفاع الأول للنجاة وتقليل الأضرار، لذلك فإن الاتصال الفوري بالطوارئ عند ظهور أي من هذه العلامات يُعد خطوة حاسمة قد تنقذ الحياة.