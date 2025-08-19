تراجع متسارع في خصوبة الرجال بسبب البلاستيك

حذرت الدكتورة شانا سوان، العالمة الرائدة في مجال الإنجاب، من الحاجة الملحة لتنظيم استخدام المواد المضافة في البلاستيك المرتبطة بانخفاض أعداد الحيوانات المنوية على مستوى العالم. وتشير أبحاثها إلى تراجع كبير ومتسارع في خصوبة الذكور، حيث انخفض عدد الحيوانات المنوية بمعدل حوالي 1% سنوياً خلال الخمسين عاماً الماضية، وأكثر من 2% سنوياً منذ عام 2000.

وتشير الدكتورة سوان، أستاذة الطب البيئي في معهد ماونت سيناي لصحيفة "الغارديان"، إلى أن السموم البيئية، وبخاصة المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك، تلعب دوراً رئيساً في هذا الاتجاه المقلق.

وأظهر تحليلها الإحصائي في 2017 انخفاضاً يقارب 60% في أعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا بين عامي 1973 و2011. أما الدراسة المحدثة عام 2023 فقد شملت بيانات من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، مؤكدةً الانخفاض العالمي.

الفثالات والبيسفينولات

وهناك نوعان من المضافات البلاستيكية يثيران القلق بشكل خاص: الفثالات التي تجعل البلاستيك ليناً وتخفض مستوى التستوستيرون، والبيسفينولات التي تجعل البلاستيك صلباً وتزيد من مستوى الإستروجين. كلاهما يعطل وظيفة الغدد الصماء، خاصة لدى الأجنة، مما يؤدي إلى مشاكل تطورية تُعرف باسم "متلازمة الفثالات"، مثل صغر الأعضاء التناسلية وانخفاض إنتاج الحيوانات المنوية في البلوغ.

وعلى الرغم من الأدلة العلمية المتزايدة، تعثرت جهود العالم لمكافحة تلوث البلاستيك وتنظيم المواد الكيميائية في محادثات الأمم المتحدة الأخيرة في جنيف، حيث فشل المفاوضون في التوصل لاتفاق بعد اعتراضات من دول منتجة للنفط والغاز، مما أدى إلى استبعاد أي قيود ملزمة قانونياً على المواد الكيميائية الضارة في البلاستيك.

بدائل

وتشدد الدكتورة سوان على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإيجاد بدائل أكثر أماناً لهذه المواد السامة. وبينما يمكن للأفراد تقليل التعرض عن طريق إعادة استخدام المواد وتجنب بعض أنواع البلاستيك واستخدام زجاجات، تؤكد أن التغيير النظامي في ممارسات التصنيع أمر أساسي.

ويأتي هذا التحذير وسط تزايد الوعي بخطورة التلوث الكيميائي على صحة الإنسان والبيئة، حيث يعتبره العديد من الخبراء أزمة توازي تغير المناخ. ودون إجراءات عاجلة للحد من هذه السموم البلاستيكية، من المتوقع أن يستمر الانخفاض العالمي في الخصوبة والصحة الإنجابية، مما يهدد الأجيال القادمة بشكل كبير.



