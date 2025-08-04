جهاز المناعة يتأهب بمجرد رؤية شخص مريض

كشفت دراسة جديدة أن رؤية شخص يبدو مريضًا قد تفعّل نظام الإنذار في الدماغ والجسم فورًا، حتى وإن لم يكن هناك خطر حقيقي للعدوى.

ففي سلسلة من التجارب التي أُجريت باستخدام الواقع الافتراضي، لاحظ الباحثون أن أدمغة المشاركين استجابت بشكل حاد لرؤية صور رمزية على مسافات متفاوتة تظهر عليها أعراض مرض واضحة، كطفح جلدي مصحوب بحمى.

وهذه المشاهد دفعت الجهاز المناعي للدخول في حالة تأهب.

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في المقابل، لم تُظهر الأدمغة رد الفعل ذاته عند عرض صور رمزية لأشخاص أصحاء، ولم يُسجَّل في الدم أي ارتفاع فوري في مؤشرات المناعة؛ ما يكشف عن استجابة انتقائية ومبكرة لأعراض المرض.

وتُعرف بعض هذه المؤشرات المناعية بالخلايا الليمفاوية الفطرية (ILCs)، والتي عادةً ما ترتفع في الدم عند التعرض المباشر لمسبب مرضي.

لكن اللافت في هذه الحالة أن مجرد رؤية عدوى افتراضية واحتمال التعرض لها كان كافيًا لتحفيز هذا الارتفاع.

وكتب الفريق البحثي الدولي بقيادة عالمة المناعة سارة ترابانيلي من جامعة لوزان السويسرية: "تُظهر البيانات أن الخلايا الليمفاوية الفطرية تستجيب للعدوى ليس فقط عند اكتشافها فعليًّا داخل الجسم، بل أيضًا عندما يتم إدراكها كخطر وشيك يقترب منه".

وعندما استخدم الباحثون تقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات، تبيّن أن استجابة الدماغ للتهديد لعبت دورًا كبيرًا في تفسير تنشيط الجهاز المناعي.

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فعند مشاهدة شخصية افتراضية تبدو مريضة، أظهرت أدمغة المشاركين نمطًا مميزًا من النشاط لم يُرَ عند عرض صور رمزية بتعابير خائفة أو محايدة.

المثير للاهتمام، أن الصور الرمزية المريضة التي كانت على مسافة أبعد أثارت استجابة عصبية أقوى، وشملت هذه الاستجابة مناطق في الدماغ تُفعّل عادةً عند تلقي لقاح الإنفلونزا؛ ما يشير إلى أن مجرد إدراك التهديد قد يُحفّز نظام الدفاع البيولوجي للجسم.