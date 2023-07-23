"الأكياس الكلابية" مرض صامت وقاتل يصيب الإنسان.. فما هو؟

مرض خطير لا يلقى اهتماما في العالم، ينتشر على وجه الخصوص في الشرق الأوسط وإيران وشرق آسيا، إنه مرض "الأكياس الكلابية" أو "المشوكات".

ويتسبب هذا المرض الصامت بالموت في حال تم إهماله، فقد يصاب به الإنسان لسنوات طويلة دون ظهور أية أعراض عليه إلا بعد الشعور بالألم الشديد نتيجة زيادة حجم الكيس على أعضاء الجسم إذ إنه يصيب الكلى والكبد والرئة والدماغ.

ويعزو أطباء خطورة هذا المرض لصلته باللحوم والخضار والفاكهة التي يستهلكها الإنسان، والمتهم الرئيس هو الكلاب.

وينتشر هذا المرض وفق الطبيب الأردني محمد الطراونة من خلال الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب الملوثة بفضلات الكلاب مثل الأبقار والخراف.

ويكشف الطراونة في حديثه مع "إرم نيوز" عن خطورة المرض عقب تعفنه وانفجاره في جسم الإنسان لتنتشر الطفيليات التي تتسبب بصدمة تحسسية حادة في الجسم قد تؤدي إلى الوفاة.

وحذر الطراونة من عدم غسل الخضار والفاكهة بشكل جيد وشدد على التأني بشراء اللحوم من محال موثوقة.