أمراض خطيرة قد تكون وراء رائحة الفم

حذر طبيب من الاستهانة برائحة الفم، لافتا أنها مؤشر يدل على ما يحدث داخل أجسادنا.

وكشف الطبيب العام ومقدم رعاية صحية خاصة موثوقة في هيرتفوردشاير (إنكلترا)، سهيل حسين، أن رائحة الفم الكريهة قد تكون بسبب سوء نظافة الفم، إلا أنها قد تكون في بعض الأحيان مؤشرا على حالة أخرى، قد يؤشر على حالة صحية خطيرة وهي مرض السكري.

واذا كان النَفَس يشبه رائحة الأمونيا، فيجب إجراء فحص الكلى، حيث أن الأمونيا تفرز عادة في البول، أما اذا كانت انفاسنا تشبة رائحة البيض الفاسد والثوم فتعني أن الكبد لا يعمل بشكل جيد.

ووفق الطبيب سهيل حسن، فإن رائحة الفم الكريهة سببها تراكم البكتيريا التي تسببها جزيئات الطعام، ويمكن التخلص منها عبر مواصلة تنظيف أسناننا بشكل دائم، وفق وكالة "إكسبريس".