السرطانات النسائية.. ما هي العلامات التي يجب الانتباه إليها؟

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن حالة واحدة من كل عشر حالات سرطان لدى النساء ترتبط بمجال أمراض النساء، وفقًا لبيانات عام 2023.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، في تقرير لها، أنه في كل عام، يتم تشخيص إصابة 17000 امرأة بنوع من أنواع سرطانات النساء.

وأوضحت الصحيفة أن سرطان الرحم يأتي في المقدمة بواقع 8400 حالة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية.

وتعد هذه الإحصاتية بالفعل أقل شيوعاً بكثير من سرطان الثدي الذي يسجل ما يزيد قليلاً عن 61 ألف حالة هذا العام)، وهذه السرطانات آخذة في التناقص بشكل عام، باستثناء سرطان عنق الرحم الذي يميل إلى الاستقرار بعد عدة عقود من الانخفاض.

ويعد سرطان بطانة الرحم السبب الرئيسي الرابع للسرطان لدى النساء في فرنسا، حيث يؤثر بشكل رئيسي على النساء بعد انقطاع الطمث، حيث يبلغ متوسط ​​العمر عند التشخيص 68 عامًا، وتتمثل أعراضه بوجود نزيف في الأعضاء التناسلية.