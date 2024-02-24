شركة ناشئة تسعى إلى تحويل السكر إلى ألياف
كشفت شركة "Zya" البريطانية الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية عن مسعاها إلى تحويل السكر الغذائي إلى ألياف، ما قد يؤدي إلى تحويل مشهد الأطعمة الحلوة، ومكافحة المخاطر المرتبطة بالإفراط في تناول السكر.
وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، جوشوا سوير، إن الشركة ابتكرت أنزيم "Zya" المصمم لتحفيز تحويل السكر إلى ألياف داخل الجهاز الهضمي بعد الاستهلاك، وفق موقع "wired".
وأوضح الموقع في تقرير له أن مصدر الأنزيم المبتكر يعود إلى عائلة إنولوسوكراز، والذي يتواجد بشكل طبيعي في سلالات محددة من بكتيريا الأمعاء.
وينظم الأنزيم عند دمجه في المنتجات الغذائية تحويل جزيئات السكر إلى ألياف الأنسولين، وهي ألياف قابلة للذوبان ومعروفة بتعزيز تكاثر بكتيريا الأمعاء المفيدة، بحسب الموقع.
ومن خلال الاستفادة من هذه الآلية التحويلية، تهدف الشركة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، إلى معالجة الخلل الناتج عن الاستهلاك المفرط للسكر مع تعزيز صحة الجهاز الهضمي.
وأوضح الموقع أن أنزيم "Zya" أظهر في تجارب معملية صارمة فاعلية ملحوظة، حيث سهل تحويل ما يصل إلى 30% من محتوى السكر إلى ألياف داخل بيئات الأمعاء البشرية المحاكاة.
وبتشجيع من هذه النتائج الواعدة، شرعت الشركة في التحقق من صحة النتائج التي توصلت إليها من خلال تجارب على الحيوانات، وإعطائها أغذية مملوءة بالأنزيمات، إذ تعد نظائر للجهاز الهضمي البشري، وفق الموقع.
وقال إن الملاحظات الأولية تؤكد مستويات كبيرة لتحويل السكر إلى ألياف، ما يوفر آفاقًا محيرة للتطبيق البشري في انتظار مزيد من التحليل الكمي.
وحصلت الشركة على 4.1 ملايين جنيه إسترليني من رأس المال الاستثماري عبر جولات تمويل متتالية، لذا من المتوقع أن تظهر منتجاتها في السوق، العام 2026، بالتعاون مع الشركات المصنعة للأغذية لدمج الابتكار الأنزيمي في مجموعة من منتجات الأغذية الجافة، بحسب التقرير.
يأتي ذلك في عالم يتصارع مع التداعيات الصحية للإفراط في استهلاك السكر، الذي تتراوح آثاره الضارة على الصحة من زيادة الوزن إلى الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وبحسب موقع "wired"، فإنه رغم الوعي المتزايد لا يزال السكر موجودًا في كل مكان في النظام الغذائي العالمي، حيث يتغلغل فيما يقرب من 3 أرباع الأطعمة المعلبة المتوافرة في محال السوبر ماركت، وحتى الخيارات الصحية ظاهريًا، مثل الزبادي، غالبًا ما تخفي نسبة عالية من السكر، ما يؤدي إلى متوسط تناول يومي يتجاوز الحدود الموصى بها بمقدار ضعفين إلى 3 أضعاف بين البالغين.