شركة ناشئة تسعى إلى تحويل السكر إلى ألياف

كشفت شركة "Zya" البريطانية الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية عن مسعاها إلى تحويل السكر الغذائي إلى ألياف، ما قد يؤدي إلى تحويل مشهد الأطعمة الحلوة، ومكافحة المخاطر المرتبطة بالإفراط في تناول السكر.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، جوشوا سوير، إن الشركة ابتكرت أنزيم "Zya" المصمم لتحفيز تحويل السكر إلى ألياف داخل الجهاز الهضمي بعد الاستهلاك، وفق موقع "wired".

وأوضح الموقع في تقرير له أن مصدر الأنزيم المبتكر يعود إلى عائلة إنولوسوكراز، والذي يتواجد بشكل طبيعي في سلالات محددة من بكتيريا الأمعاء.

وينظم الأنزيم عند دمجه في المنتجات الغذائية تحويل جزيئات السكر إلى ألياف الأنسولين، وهي ألياف قابلة للذوبان ومعروفة بتعزيز تكاثر بكتيريا الأمعاء المفيدة، بحسب الموقع.

ومن خلال الاستفادة من هذه الآلية التحويلية، تهدف الشركة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، إلى معالجة الخلل الناتج عن الاستهلاك المفرط للسكر مع تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

وأوضح الموقع أن أنزيم "Zya" أظهر في تجارب معملية صارمة فاعلية ملحوظة، حيث سهل تحويل ما يصل إلى 30% من محتوى السكر إلى ألياف داخل بيئات الأمعاء البشرية المحاكاة.

وبتشجيع من هذه النتائج الواعدة، شرعت الشركة في التحقق من صحة النتائج التي توصلت إليها من خلال تجارب على الحيوانات، وإعطائها أغذية مملوءة بالأنزيمات، إذ تعد نظائر للجهاز الهضمي البشري، وفق الموقع.

وقال إن الملاحظات الأولية تؤكد مستويات كبيرة لتحويل السكر إلى ألياف، ما يوفر آفاقًا محيرة للتطبيق البشري في انتظار مزيد من التحليل الكمي.