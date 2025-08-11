علامات تحذيرية تكشف مشاكل النظر لدى طفلك

يولي الآباء اهتمامًا بالغًا بصحة أطفالهم الجسدية، لدرجة أن صحتهم البصرية غالبًا ما لا تُلاحظ.

ومع ذلك، فإن معرفة العلامات التحذيرية الدقيقة لمشاكل الرؤية تُساعد في طلب الرعاية الطبية الفورية وتجنب المزيد من المضاعفات.

في مقابلة مع مجلة إتش تي لايف ستايل، قال الدكتور نيرييوسان إيراني، استشاري طب العيون في عيادة روبي هول: "قد لا يدرك الأطفال دائمًا أنهم يعانون من صعوبة في الرؤية، أو قد لا يتمكنون من تفسير ذلك. لذلك، من المهم أن ينتبه الآباء لهذه العلامات المبكرة لمشاكل الرؤية".

التحديق المتكرر أو إمالة الرأس

إذا كان طفلك يحدق بانتظام أو يميل رأسه لرؤية أفضل، فقد يكون ذلك علامة على وجود أخطاء انكسارية مثل قصر النظر أو طول النظر أو الاستجماتيزم.

الجلوس بالقرب من الشاشات أو حمل الكتب بالقرب منها

قد يواجه الأطفال الذين يضطرون للجلوس بالقرب من التلفزيون أو تقريب كتبهم من أنوفهم صعوبة في الرؤية بوضوح من مسافة بعيدة. وهذه علامة شائعة على قصر النظر.

فرك العين بشكل متكرر

على الرغم من أن فرك العين قد يكون أمرًا طبيعيًا، إلا أن القيام بذلك بشكل متكرر، وخاصة أثناء محاولة التركيز، قد يشير إلى إجهاد العين أو جفافها أو التعب بسبب مشاكل الرؤية غير المصححة.

تغطية عين واحدة للرؤية أو القراءة

إذا كان طفلك يُغطي عينًا واحدةً باستمرار أثناء القراءة، فقد يعني ذلك أنه يرى بشكل أفضل بعين واحدة أو أنه يحاول حجب الرؤية المزدوجة، مما قد يُشير إلى حالات مثل كسل العين (الكسل البصري) أو اختلال توازن عضلات العين.

مشكلة في التنسيق بين اليد والعين

إن الاصطدام المتكرر بالأشياء أو إسقاط الأشياء أو صعوبة التقاط الكرة قد يعني أنهم لا يرون الأشياء بوضوح أو بالعمق المناسب.

شكاوى الصداع أو آلام العين

قد تكون الشكاوى المنتظمة من الصداع، وخاصة بعد القراءة أو قضاء وقت أمام الشاشة، ناجمة عن إجهاد العين أو الإفراط في استخدام عضلات العين.

التأخر الدراسي أو تجنب مهام القراءة

غالبًا ما تخفي مشاكل الرؤية صعوبات في التعلم. إذا كان طفلك يتجنب القراءة أو يواجه صعوبات في الفصل رغم ذكائه الطبيعي، فقد يكشف فحص العين عن المشكلة الحقيقية.