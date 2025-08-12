قبل أم بعد الإفطار.. إليك التوقيت المثالي لتنظيف الأسنان

يظل توقيت تنظيف الأسنان في الصباح موضوعًا مثار جدل بين الكثيرين، فما هو التوقيت الأمثل للحفاظ على صحة الفم؟ أجاب طبيب الأسنان ماهيش على هذا السؤال عبر فيديو نشره على حسابه في "تيك توك"، موضحًا أفضل الممارسات لصحة الفم.

وقال ماهيش في الفيديو: "الأفضل لمعظم الناس تنظيف أسنانهم قبل الإفطار، مع ضرورة الانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل بعد التنظيف قبل تناول الطعام".

وأوضح أن تنظيف الأسنان مباشرة بعد الأكل قد يكون ضارًا، إذ يحتاج اللعاب وقتًا كافيًا لإزالة الأحماض والسكريات من الفم، وإذا تم التنظيف أثناء هذه الفترة قد يؤدي ذلك إلى نشر الحمض وتآكل مينا الأسنان.

وأضاف أن تنظيف الأسنان بعد الاستيقاظ مباشرة يتيح للعاب الوقت الكافي للتخفيف من الأضرار التي حدثت أثناء النوم، ما يجعل التنظيف في هذا التوقيت أكثر فائدة.

ومن جانبها، أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) على أهمية تنظيف الأسنان بمعجون يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل، مشددة على تنظيف جميع أسطح الأسنان للوقاية من تراكم البلاك والحفاظ على صحة الفم.

وعبّر عدد من المستخدمين عن آرائهم حول الموضوع، حيث أوضح أحدهم أن الهدف من التنظيف الصباحي هو إزالة البلاك المتراكم أثناء النوم وليس فقط بقايا الطعام، فيما أشار آخر إلى أن تنظيف الأسنان قبل الإفطار يترك طبقة حماية من الفلورايد على الأسنان قبل تناول السكريات والأحماض.

وفي الوقت نفسه، اعتبر بعض المستخدمين أن تنظيف الأسنان بعد الإفطار قد يكون غير عملي بسبب ضيق الوقت، مؤكدين أن تنظيف الأسنان صباحًا هو الخطوة الأهم مهما كان التوقيت.