العالم يتبنى علاجات السمنة الجديدة.. وفرنسا "مترددة"

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن العلاجات الحديثة التي تحاكي هرمونات الجهاز الهضمي أحدثت ثورة في إدارة السمنة. ورغم الطلب العالمي المتزايد عليها، فإن السلطات الصحية الفرنسية تتباطأ في الموافقة على طرحها في الأسواق بسبب مخاوف تتعلق بآثارها الطويلة الأمد.

عائلة GLP-1 التناظرية: طفرة علاجية

يعد عقار ويجوفي إلى جانب أوزمبك، جزءًا من فئة جديدة من الأدوية التي تحاكي هرمون الببتيد 1 الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1)، إذ تحفز هذه الأدوية مستقبل GLP-1 بشكل أكثر فاعلية من الهرمون الطبيعي؛ ما يؤثر بشكل كبير على الشبع والتحكم في تناول الطعام.

وتشمل هذه الفئة سيماجلوتايد (أوزيمبيك، ويجوفي) وليراجلوتايد (ساكسيندا)، مع السماح بالأخير في فرنسا منذ عام 2021، ولكن دون تغطية من الضمان الاجتماعي.

الرعاية الشاملة مطلوبة

ورغم فاعليتها، يحذر بعض الخبراء من اعتبار هذه الأدوية حلولًا معجزة، إذ تقول كارين كليمان، أستاذة التغذية في مستشفى بيتي سالبيترير: "هذه الجزيئات ليست مثبطات للشهية أو علاجات معجزة، يجب أن يشمل العلاج تغييرات في السلوك الغذائي، والنشاط البدني، والدعم النفسي إذا لزم الأمر".

التبني العالمي مقابل التردد الفرنسي

وتمت الموافقة على عقار ويجوفي في الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو 2021 وفي أوروبا بعد ستة أشهر، وهو متاح في 7 دول أوروبية، ولكن ليس في فرنسا بعد.

ومنحت هيئة الصحة العليا الفرنسية تصريح الوصول المبكر للعقار في تموز/ يوليو 2022 فقط للمرضى الذين يعانون السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40) والأمراض المصاحبة ذات الصلة، مع الموافقة على السداد في انتظار مزيد من النتائج في غضون عامين.