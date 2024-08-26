في ظل الضغوط اليومية التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي والعمل والحياة بشكل عام، يصبح من الضروري اتخاذ خطوات لحماية صحتنا العقلية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، نشرت عالمة الأعصاب والمدربة الدماغية إميلي، فيديو عبر حسابها على "تيك توك" حصد مئات آلاف المشاهدات، تحدثت خلاله عن 3 عادات يجب تجنبها للحفاظ على الصحة العقلية السليمة وتحقيق التوازن النفسي.

الابتعاد عن النميمة والدراما

أوضحت إميلي أن الانخراط في النميمة والدراما يعززان النشاط في اللوزة الدماغية، ما يؤثر سلبًا في القدرة على التفكير العقلاني.

ويؤدي ما سبق إلى خفض النشاط في القشرة الجبهية المسؤولة عن التفكير المنطقي.

تجنب الحديث السلبي عن الذات

جلد الذات يدفع الدماغ للتركيز على الأخطاء بدلاً من الحلول، ما يزيد من التوتر والقلق ويضعف الأداء.

كما أكدت إميلي أن التسامح مع الذات يعزز القدرة على تجنب النميمة والدراما.

الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

حذرت إميلي من التحقق المستمر من حسابات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه العادة تقلل من التركيز والإبداع، وتؤدي إلى إرهاق الدماغ.