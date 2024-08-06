في الأجواء الحارة والرطبة، قد يكون الاستحمام قبل النوم خيارًا رائعًا، ولكن النوم بشعر مبلل يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك وشعرك.

ويقول خبراء في الصحة "يصبح الشعر أكثر هشاشة عندما يكون مبللًا، ما يجعله عرضة لمجموعة من المشكلات، فالشعر الرطب يمكن أن يوفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات، ما قد يؤدي إلى التهابات الجلد وقشرة الرأس".

وفي الحالات القصوى، قد يتسبب ذلك في تساقط الشعر، والحكة الشديدة، وحتى ظهور بثور.

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ويمكن أن يؤدي النوم بشعر مبلل أيضًا إلى مشاكل جلدية مثل حب الشباب على الوجه والظهر.

وحين تمتص الوسادة الزيوت الطبيعية للشعر في أثناء نومك، سيصبح الشعر باهتًا وجافًّا، وأكثر عرضة للتكسر.

وإذا كنت تفضل النوم بشعر مبلل، يمكنك اتخاذ بعض الاحتياطات لتقليل الأضرار، منها: