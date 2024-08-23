دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى توفير 135 مليون دولار، لمنع تفشي فيروس "جدري القردة"، مطالبة باستجابة دولية شاملة، وفق وكالة "رويترز".

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وطالب المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، باتخاذ إجراءات منسقة عالميا للسيطرة على تفشٍّ جديد لـ"جدري القرود"، معلنا عن خطة استجابة ستتطلب 135 مليون دولار على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال غيبريسوس في خطاب ألقاه أمام الدول الأعضاء في المنظمة، اليوم الجمعة، ونُشر لاحقا على منصة "إكس": "دعوني أكن واضحا، يمكن السيطرة على هذا التفشي الجديد من جدري القردة وإيقافه".

وأضاف "الاستجابة لهذا التفشي المعقد تتطلب استجابة دولية شاملة ومنسقة".