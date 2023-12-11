لاحتوائها على الكادميوم والرصاص.. تحذيرات من الشوكولاتة الداكنة

بحثًا عن أسلوب حياة صحي يعتمد كثيرون الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاته الحليب لاحتوائها على نسبة أعلى من الكاكاو الذي تتعدد فوائده، لكن حذرت أخبار جديدة من استهلاك الكاكاو لاحتوائه على معادن سامة كالكادميوم والرصاص، التي تهدد حياة الإنسان.

فما صحة تلك الأخبار؟

في تقرير مطول نشرته صحيفة Elpais الإسبانية، قال خبراء في الصحة أن احتواء الشوكولاته الداكنة بنسبة 70 و 80% على المعادن الثقيلة ليس خبرًا جديدًا، بل هي نتائج دراسات أجراها خبراء منذ أكثر من 4 عقود.

وأكدوا أن الكادميوم والرصاص يعتبران من الملوثات الموجودة بالتربة، ويمتص نبات الكاكاو الكادميوم ويحتفظ به خلال مراحل نموه، بينما يتراكم الرصاص في حبوب الكاكاو بعد الحصاد من خلال غبار التربة والبيئة أثناء عمليات التخمير والتجفيف والتقشير.

خطورة الكادميوم والرصاص

تصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، الكادميوم على أنه مادة مسرطنة، تؤدي لحصول خلل في الكلى، وتؤثر على الجهاز التناسلي وتنزع المعادن من العظام.

أما الرصاص فهو ضمن لائحة المواد المسرطنة أيضًا، كما له تأثيرات سُمية على الجهاز العصبي، والكلى والقلب، كما له أضرار عصبية خطيرة على الجنين أثناء الحمل.