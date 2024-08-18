ماء الزبيب.. تقليد بسيط وفوائد صحية مذهلة

يقول خبراء في عالم الصحة، إن ماء الزبيب الذي يتم تحضيره عن طريق نقع حبات الزبيب في الماء طوال الليل وشرب الماء في صباح اليوم التالي، يقدم فوائد صحية مختلفة ومتعددة.

وبحسب تقرير نشره موقع NDTV الهندي، تنشأ هذه الفوائد في المقام الأول من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب، والتي تصبح أكثر توفرًا بيولوجيًا في الماء.

وقدم الخبراء في التقرير 6 فوائد صحية لماء الزبيب:

1. تحسين الهضم

الزبيب غني بالألياف الغذائية التي تساعد في عملية الهضم من خلال تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك.

ويساعد ماء الزبيب على تليين الألياف، ما يسهل على الجسم عمليتي الهضم والامتصاص.

ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لماء الزبيب إلى نظام هضمي أكثر صحة، ما يقلل من خطر الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي.

2. إزالة السموم

تساعد مضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية الموجودة في الزبيب في إزالة السموم الضارة من الكبد. كما يساعد الترطيب الموجود في الماء على تحسين وظائف الكلى.

وبحسب الأطباء، يمكن أن تؤدي عملية إزالة السموم هذه إلى تحسين الصحة العامة ومستويات الطاقة.

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3. تعزيز الجهاز المناعي

يحتوي الزبيب على فيتامينات أساسية مثل فيتامين سي ومجموعة فيتامينات ب، علاوة على مضادات الأكسدة مثل المركبات الفينولية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

كما تساعد المناعة المعززة الجسم على محاربة العدوى وتقليل تكرار الأمراض.

4. صحة قلب أفضل

يحتوي ماء الزبيب على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة مستويات الصوديوم. كما يحتوي على الألياف الغذائية والبوليفينول التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول.

ويمكن أن يؤدي شربه بانتظام إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية.

5. زيادة مستويات الحديد

الزبيب مصدر جيد للحديد، وهو عنصر ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

ويساعد ماء الزبيب على امتصاص الحديد بشكل أفضل، كما يمكن أن يساعد في محاربة فقر الدم وزيادة مستويات الطاقة.

6. صحة العظام

يحتوي الزبيب على الكالسيوم والبورون، ويعدان عنصرين ضروريين لصحة العظام وقوتها.

ويتم امتصاص هذين المعدنين بشكل أفضل عند نقع الزبيب في الماء، ويمكن أن يساعد تناوله بانتظام في الحفاظ على قوة العظام ومنع الهشاشة.