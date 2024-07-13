بدائل اللحوم النباتية.. هل هي صحية أم ضارة؟

مع تزايد شعبية بدائل اللحوم النباتية، أصبح فهم آثارها الصحية المحتملة أمرًا ضروريًا، إذ يتم تسويق هذه المنتجات كبدائل صحية وأكثر استدامة للحوم التقليدية، فهل تعد بدائل اللحوم النباتية خيارًا صحيًا حقًا؟

يستكشف مقال نشره موقع "health news" الملامح الغذائية، والفوائد الصحية، والمخاوف والاعتبارات الأخلاقية، للحوم النباتية، مستمدًا رؤى من خبراء التغذية والدراسات الحديثة.

ما هي بدائل اللحوم النباتية؟

تم تصميم بدائل اللحوم النباتية لتقليد طعم وملمس اللحوم الحيوانية، وتستخدم هذه المنتجات مجموعة متنوعة من المكونات المشتقة من النباتات، مثل: البازلاء، والفاصولياء، والبطاطس، والأرز البني، والشمندر.

وغالبًا ما تشتمل المكونات الرئيسة على بروتين البازلاء، وزيت جوز الهند المكرر، وزيت الأفوكادو، وزبدة الكاكاو، وبروتين الأرز، والعدس الأحمر.

وتتم معالجة هذه المكونات لتقليد اللحوم التقليدية، مما يوفر خيارات للنباتيين، وأولئك الذين يحدون من تناول اللحوم التقليدية، بسبب مخاوف صحية، إذ تتوافر بدائل اللحوم النباتية بأشكال مختلفة، بما في ذلك: اللحم المفروم، والنقانق، وشرائح اللحم، وكرات اللحم، والدجاج.

الملف الغذائي

يختلف الملف الغذائي لبدائل اللحوم النباتية حسب المنتج، لكن الحصة النموذجية من اللحم البقري المفروم النباتي قد تحتوي على حوالي 230 سعرة حرارية، وتوفر القيم الغذائية التالية:

إجمالي الدهون: 14 غم (18% قيمة يومية).

الدهون المشبعة: 2 غم (10% DV).

الدهون المتعددة غير المشبعة: 2.5 غم.

الدهون الأحادية غير المشبعة: 8 غم.

الكوليسترول: 0 ملغم (0% قيمة يومية).

الصوديوم: 310 ملغم (14% قيمة يومية).

إجمالي الكربوهيدرات: 8 غم (3% قيمة يومية).

الألياف الغذائية: 2 غم (7% قيمة يومية).

إجمالي السكريات: 0 غم.

البروتين: 21 غم (34% قيمة يومية).

الكالسيوم: 120 ملغم (8% قيمة يومية).

الحديد: 4 ملغم (20% قيمة يومية).

البوتاسيوم: 370 ملغم (8% قيمة يومية).

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الاعتبارات الصحية

تعد صحية بدائل اللحوم النباتية مسألة معقدة، فهي تتأثر بكميات الاستهلاك، والاحتياجات الغذائية الفردية، وتوازن النظام الغذائي بشكل عام، وفي حين أنها يمكن أن تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب، فهي أيضًا أطعمة مصنعة، والتي غالبًا ما تنصح إرشادات الصحة العامة بالحد منها.

وتشير دراسة نشرت في مجلة "لانسيت"، إلى أن الاستهلاك العالي للأطعمة النباتية فائقة المعالجة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، فإن استبدال 10% من هذه الأطعمة بأغذية نباتية مصنعة بالحد الأدنى، يمكن أن يقلل من هذا الخطر.

ووجدت دراسة أخرى في المجلة الكندية لأمراض القلب أن مستهلكي اللحوم النباتية أظهروا تحسينات في عوامل الخطر القلبية الوعائية، بما في ذلك انخفاض إجمالي الكوليسترول ووزن الجسم، مقارنة بمن يستهلكون اللحوم الحمراء.

وعلى الرغم من فوائدها، إلا أن بدائل اللحوم النباتية لها أيضًا عيوب، منها:

مستويات عالية من الصوديوم: غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة، بما في ذلك اللحوم النباتية، على مستويات عالية من الصوديوم، مما قد يساهم في مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

المواد الحافظة والمواد المضافة: قد تسبب بعض المواد المضافة في الأطعمة المصنعة التهابات ومشاكل في التمثيل الغذائي، رغم أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم آثارها على المدى الطويل بشكل كامل.

الدهون المشبعة: في حين أن اللحوم النباتية تحتوي على دهون مشبعة أقل من اللحوم الحيوانية، إلا أنه لا يزال من الضروري مراقبة تناولها، لأن ارتفاع مستويات الدهون المشبعة يمكن أن يؤثر على مستويات الكوليسترول وصحة القلب.