معركة مرتقبة بين "الغذاء والدواء الأمريكية" والمختبرات الطبية
كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، عن خطة جديدة قد تشعل معركة مع قطاع المختبرات الطبية، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
وتهدف الخطة إلى تنظيم آلية تنفيذ الفحوص المخبرية، بما في ذلك تلك المستخدمة لتشخيص السرطان واكتشاف التشوهات في الأجنة؛ بدعوى أن بعض الاختبارات غير موثوقة ومن المحتمل أن تؤذي المرضى.
وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الخطة، التي تستهدف قطاعا تبلغ قيمته مليارات الدولارات، سيتم تنفيذها بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة لضمان سلامتها وفعاليتها، مشيرة إلى تقرير لها يتحدث عن 20 دراسة لحالة تتضمن اختبارات طبية مطورة ذات نوعية رديئة، من المحتمل أن تسبب ضررًا للمرضى.
وتواجه الخطة، حسب الصحيفة، معارضة من مجموعات تمثل المراكز الطبية الأكاديمية، التي غالبًا ما تطور اختباراتها الخاصة، ومن المختبرات التجارية الكبيرة، على اعتبار أن الإجراء من شأنه "خنق" الابتكارات في المجال.
ويأتي الإجراء بعد فشل تشريعات صدرت العام الماضي لتنظيم الاختبارات الطبية المخبرية.
وفي ردها على الخطة، اعتبرت رئيسة جمعية المختبرات الأمريكية، سوزان فان ميتر، أن " تأخير الابتكار للمساعدة في علاج السرطان وغيره من الأمراض ليس من مصلحة المرضى".
وقالت إن "الاختبارات المُطوَّرة معمليًا ليست أجهزة طبية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو الدعامات، ولا ينبغي تنظيمها على هذا النحو. هناك دور لإدارة الغذاء والدواء في الاختبارات المُطوَّرة معمليًّا، لكن ينبغي للكونغرس أن يحدد ذلك الدور".
وحظي مسعى الإدارة الأمريكية بدعم من منظمة أصدقاء أبحاث السرطان غير الربحية، التي وجدت في أبحاثها تباينًا كبيرًا في الاختبارات التشخيصية المستخدمة لتحديد مرضى السرطان، الذين من المرجح أن يستفيدوا من العلاج المناعي لمكافحة السرطان، بحسب جيف ألين، الرئيس والمدير التنفيذي للمنظمة.
وقال جيف ألين: "في علم الأورام، المخاطر كبيرة. إذا لم تكن نتائج الاختبار دقيقة، يمكنك التخلي عن العلاج الذي يمكن أن يساعدك أو اختيار علاج لن يفعل ذلك".
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"