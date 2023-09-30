معركة مرتقبة بين "الغذاء والدواء الأمريكية" والمختبرات الطبية

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، عن خطة جديدة قد تشعل معركة مع قطاع المختبرات الطبية، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وتهدف الخطة إلى تنظيم آلية تنفيذ الفحوص المخبرية، بما في ذلك تلك المستخدمة لتشخيص السرطان واكتشاف التشوهات في الأجنة؛ بدعوى أن بعض الاختبارات غير موثوقة ومن المحتمل أن تؤذي المرضى.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الخطة، التي تستهدف قطاعا تبلغ قيمته مليارات الدولارات، سيتم تنفيذها بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة لضمان سلامتها وفعاليتها، مشيرة إلى تقرير لها يتحدث عن 20 دراسة لحالة تتضمن اختبارات طبية مطورة ذات نوعية رديئة، من المحتمل أن تسبب ضررًا للمرضى.