نالت الفاكهة المجففة بالتجميد شهرة واسعة على تيك توك، حيث حققت الفيديوهات التي تحدثت عنها، ملايين المشاهدات؛ ما أدى إلى زيادة الطلب عليها كوجبة صحية من المتاجر العادية والإلكترونية.

وتأتي الفاكهة المجففة بالتجميد على شكل ثمرات التوت أو الموز أو الخوخ أو المانغا، ولكن مقرمشة تمامًا كرقائق البطاطا.

ونشرت الممثلة العمانية الشهيرة بثينة الرئيسي عبر منصة "تيك توك" مقطع فيديو تجاوزت مشاهداته الـ2.7 مليون، تحدثت خلاله عن تجربتها لهذا النوع من الفاكهة.

هل هذه الفاكهة صحية فعلا؟

وفي حين سارع كثيرون للحصول عليها بعد الترويج لها بشكل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل آخرون عن فوائدها الصحية.

وبهذا الخصوص أوضحت أخصائية التغذية كارولين سوزي بموقع "توداي" الأمريكي، أن تجفيف الطعام بالتجميد هو طريقة فعالة للحفاظ على عناصره الغذائية، مشيرة إلى أن هذه الطريقة تحافظ على الكثير من المواد الغذائية المهمة والفيتامينات مثل فيتامين C.

وأضافت أن الفاكهة المجففة بالتجميد توفر فوائد صحية جمة، على الرغم من أنها لا تعادل الفاكهة الطازجة في ترطيبها ومحتواها من الألياف.

أخبار ذات علاقة السعرات الحرارية بالفواكه المجففة أعلى من الطازجة

وعلى الرغم من أن الفاكهة المجففة بالتجميد تحتوي على تركيز عالٍ من العناصر الغذائية، إلا أن نسبة السكر فيها تكون أعلى مقارنة بالفاكهة الطازجة. فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب من الفراولة الطازجة على حوالي 46 سعرة حرارية و5 جرامات من السكر، بينما يحتوي كوب من الفراولة المجففة بالتجميد على أكثر من 100 سعرة حرارية و15 جرامًا من السكر.

وينصح الخبراء بإضافة الفاكهة المجففة بالتجميد إلى الزبادي، والشوفان، أو استخدامها كوجبة خفيفة بجانب أطعمة غنية بالبروتين أو الدهون الصحية. كما يمكن دمجها مع المكسرات أو إضافتها إلى المخبوزات لزيادة القيمة الغذائية.