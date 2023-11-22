أجهزة جديدة تلتقط أصوات الجسم لرصد المشاكل الصحية

كشف باحثون من جامعة "نورث وسترن" الأمريكية عن ابتكار أجهزة مصغرة قابلة للارتداء، قادرة على مراقبة أصوات الجسم الحيوية بشكل مستمر، ما يشكل نقلة نوعية في الرعاية الصحية.

وبحسب موقع الجامعة، تم تصميم الأجهزة بشكل يساعد على التصاقها بالجلد بشكل جيد، لتتبع أصوات الجسم الدقيقة لاسلكيًّا عبر مناطق متعددة من الجسم في وقت واحد. وقد تم إثبات فاعليتها من خلال الاختبارات التي أجريت على مجموعات متنوعة من المرضى، بدءًا من الأطفال الخدج الذين يعانون مضاعفات الجهاز التنفسي، إلى البالغين الذين يعانون أمراض الرئة المزمنة.

وشدد الباحث الرئيس الدكتور "جون روجرز" على القيود المفروضة على طرق الفحوصات الحالية، مسلطا الضوء على الحاجة إلى تقييمات مستمرة وشاملة.

وأضاف أن الأدوات التقليدية، مثل السماعات الطبية، تتطلب إجراء تقييمات نقطة بنقطة، في حين توفر الأجهزة الجديدة القابلة للارتداء مراقبة متواصلة وفي الوقت الفعلي دون إزعاج الأجهزة السلكية الضخمة.

كما أكد الدكتور "أنكيت بهارات"، الذي يقود البحث السريري على الأشخاص البالغين، القدرة الفريدة للأجهزة على تقييم صحة الرئة ديناميكيًّا على غرار استماع العديد من الأطباء في وقت واحد إلى مناطق مختلفة من الرئة، إذ تقدم هذه المراقبة المستمرة، التي لا تتأثر بتداخل الضوضاء المحيطة، بيانات داخلية للأطباء المعالجين.

وفي وصف للتكنولوجيا المستخدمة، تدمج الأجهزة المغطاة بالسيليكون الناعم الميكروفونات الرقمية ومقاييس التسارع، ما يوفر شبكة استشعار مفصلة وغير جراحية. كما إن حجمها الصغير، الذي يبلغ 40 × 20 × 8 ملم فقط، يسهل التتبع المستمر لتدفقات هواء الرئة، وإيقاعات القلب وحركات الجهاز الهضمي.