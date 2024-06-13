نصائح "جوهرية" لحماية الأطفال من الحر الشديد
تعد ممارسة الأنشطة الخارجية ضرورية لصحة الأطفال الجسدية والعقلية، ولكن مع اقتراب الصيف وارتفاع درجات الحرارة فوق 32 درجة مئوية، قد تشكل الشمس خطرًا على حياتهم.
ويمكن أن يؤدي التعرض للحرارة الشديدة إلى مشكلات صحية مثل الجفاف، والإرهاق الحراري، والتشنجات، وضربة الشمس.
وبحسب مؤسسة "هيلثي تشلدرن"، فيما يلي نصائح "جوهرية" لحماية الأطفال من الحرارة:
التخطيط للأنشطة مسبقًا
في حال توقع أيام متتالية من الحرارة المرتفعة، من المهم إيجاد طرق مبتكرة لتغيير أنشطة الأطفال لتجنب التوتر. وهنا ينصح الخبراء بتحويل تلك الأنشطة الخارجية إلى داخلية، في المراكز التجارية أو البيوت.
البحث عن مكان مبرد
إذا لم يكن المنزل مكيفًا، يمكن زيارة أماكن مكيفة مثل المكتبات أو مراكز التسوق؛ وذلك لأن الأماكن شديدة الحرارة المغلقة قد تتسبب في حالات اختناق وتشنجات جسدية للأطفال.
الحفاظ على الترطيب
يجب تشجيع الأطفال على شرب الماء بشكل متكرر، وجعله متاحًا لهم في جميع الأوقات. ويمكن للرضَّع الحصول على حليب إضافي في الزجاجة، لكن يجب تجنب إعطائهم الماء في الأشهر الستة الأولى.
الملابس المناسبة
يفضل اختيار الملابس الفاتحة والفضفاضة والمصنوعة من القطن، فهي تتيح التهوية وتحمي الأطفال من الشمس. كما أن الملابس ذات الطبقة الواحدة تساعد على تبخر العرق؛ وبالتالي تبريد الجسم.
الاستحمام
يمكن تبريد الأطفال بحمام بارد أو رش الماء عليهم. والسباحة أيضًا طريقة فعالة للتهدئة، ولكن يجب الحرص على التواجد في الظل.
وفي النهاية ينصحك الأطباء، بضرورة زيارة الطبيب في حال ظهرت على طفلك أي من الأعراض التالية: الإغماء، والتعب الشديد، والصداع، ووخز أو خدر في الجلد، وتشنجات عضلية.