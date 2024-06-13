نصائح "جوهرية" لحماية الأطفال من الحر الشديد

تعد ممارسة الأنشطة الخارجية ضرورية لصحة الأطفال الجسدية والعقلية، ولكن مع اقتراب الصيف وارتفاع درجات الحرارة فوق 32 درجة مئوية، قد تشكل الشمس خطرًا على حياتهم.

ويمكن أن يؤدي التعرض للحرارة الشديدة إلى مشكلات صحية مثل الجفاف، والإرهاق الحراري، والتشنجات، وضربة الشمس.

وبحسب مؤسسة "هيلثي تشلدرن"، فيما يلي نصائح "جوهرية" لحماية الأطفال من الحرارة:

التخطيط للأنشطة مسبقًا

في حال توقع أيام متتالية من الحرارة المرتفعة، من المهم إيجاد طرق مبتكرة لتغيير أنشطة الأطفال لتجنب التوتر. وهنا ينصح الخبراء بتحويل تلك الأنشطة الخارجية إلى داخلية، في المراكز التجارية أو البيوت.

البحث عن مكان مبرد

إذا لم يكن المنزل مكيفًا، يمكن زيارة أماكن مكيفة مثل المكتبات أو مراكز التسوق؛ وذلك لأن الأماكن شديدة الحرارة المغلقة قد تتسبب في حالات اختناق وتشنجات جسدية للأطفال.