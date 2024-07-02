تناول هذه الأطعمة في الطفولة يزيد "حدة الدماغ" في السبعينيات

قال باحثون بريطانيون إنهم اكتشفوا أنواع الأطعمة التي قد تسهم في تعزيز وظائف المخ في وقت لاحق من الحياة، في حال تم تناولها خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرت تفاصيلها مؤخرا، أن الأنظمة الغذائية التي تتكون من الخضروات الورقية الخضراء غير المعالجة، والفاصوليا، والفواكه الكاملة، والحبوب الكاملة توفر حماية طويلة الأمد للدماغ.

وربط الباحثون مستويات مضادات الأكسدة العالية والدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة الموجودة في تلك الأطعمة، والتي تعمل على تعزيز الدورة الدموية ومكافحة المواد الضارة في الدماغ.

ووجدوا أن 7% فقط من الأشخاص الذين يتناولون هذه الأنواع من الأنظمة الغذائية في وقت مبكر من الحياة، سجلوا انخفاض القدرة الإدراكية، وهو ما يمكن أن يكون مقدمة للإصابة بالخرف، على مدار الدراسة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن 92% من الذين يتناولون وجبات غذائية غنية بالملح والسكريات المضافة والحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض، يعانون انخفاض القدرة الإدراكية في سن الشيخوخة.

واستند العلماء في نتائجهم على دراسة بريطانية طويلة الأمد بدأت في عام 1946 حيث تتبعت النظام الغذائي لأكثر من 4000 فرد من سن الرابعة إلى الخامسة والسبعين.

واعترف مؤلفو الدراسة، الذين قدموا نتائجهم في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في شيكاغو، بأن النصيحة بتناول المزيد من الفاكهة والخضروات ليست جديدة.

ومع ذلك، أكدوا أن تناول هذه الأطعمة في وقت مبكر من الحياة له تأثير وقائي أكثر استدامة على الدماغ؛ مما كان يعتقد سابقًا.