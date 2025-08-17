كيف نتغلب على اضطرابات الشهية والهضم في الصيف؟

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على سلوك الجسم ووظائفه وتغير سلوكياته، ومن أبرز هذه التغيرات انخفاض الشهية.

وعند التعرض للحرارة، يوجّه الجسم طاقته نحو تنظيم درجة حرارته الداخلية، مما يقلل من تركيزه على عملية الهضم.

كما أن ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى الشعور بالخمول، الغثيان، أو فقدان الرغبة في تناول الطعام، خاصة الأطعمة الثقيلة أو الساخنة.

من جانبها قالت أخصائية التغذية ولاء أبو عيسى إن بذل المجهود في الصيف يعمل على كبح الشهية، إذ يقل الإقبال على تناول الطعام ويواجه البعض اضطرابات هضمية مثل الإمساك أو حرقة في المعدة.

كما أن التعرق المفرط يؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح، ما يُحدث خللاً في توازن الجسم ويزيد من الشعور بالإرهاق، ما يقلل الرغبة في تناول الطعام.

وشرحت الأخصائية في حديثها لـ"إرم نيوز"، أن الأطعمة الغنية بالبروتين تجعل الإنسان يشعر بالحرارة أكثر، لذلك خلال الصيف تميل الأجسام للأطعمة الباردة أكثر والصحية مثل العصائر الطبيعية والفواكة التي يكون تأثيرها الحراري على الجسم أقل.

وعن طرق التغلب على اضطرابات الشهية والهضم خلال الصيف أشارت أبو عيسى أنه يجب التركيز على شرب كميات كافية من الماء لتساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، والتركيز على تناول وجبات صغيرة ضمن سعرات حرارية صحية حتى نُعطي الجسم فرصة لمنع التلبكات المعوية والتخمة.

وأضافت أخصائية التغذية إلى ضرورة اختيار الأطعمة الخفيفة والتي تساعد على ترطيب الأجسام والغنية بالماء مثل الخيار والخس والفلفل الحلو والبندورة والعنب والبطيخ والمشمش.

وحذرت الأخصائية من الأطعمة الغنية بالتوابل والدهون المهدرجة وضرورة تجنبها مثل الأطعمة الجاهزة.

وشددت أبو عيسى على نقطة أخرى، وهي أن العوامل النفسية لها دور بالتأثير على الشهية، فارتفاع الحرارة قد يسبب تهيجاً أو قلة راحة، ما ينعكس سلباً على المزاج والشهية.

لذلك، من المهم الانتباه لعلامات فقدان الشهية المزمن في الحر، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، وتعويض ذلك بتناول كميات صغيرة من الطعام بشكل منتظم، والإكثار من السوائل والأطعمة المرطّبة.