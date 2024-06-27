كم عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها المرأة الحامل؟
يقال إن الحمل يتطلب عشرات الآلاف من السعرات الحرارية الإضافية لدعم جسم المرأة ونمو طفل على مدار تسعة أشهر.
ورغم اختلاف التقديرات بشكل كبير، توصلت دراسة جديدة نشرت في مجلة "ساينس"، إلى أن المرأة الحامل تحتاج إلى نحو 50,000 سعرة حرارية إضافية على مدى فترة الحمل.
واستنتج الباحثون في دراستهم الأخيرة أن عدد السعرات التي تحتاجها معظم النساء الحوامل أقرب إلى 70,000 سعرة حرارية أو أكثر بقليل.
وقال الباحثون إن في الأشهر الثلاثة الأولى، تزداد الحاجة إلى السعرات الحرارية بمعدل 90 سعرة يوميًّا. وفي الأشهر الثلاثة الثانية، تزداد الحاجة إلى 287 سعرة يوميًّا. اما في الأشهر الثلاثة الأخيرة، فتصل الزيادة إلى 466 سعرة يوميًّا.
وتختلف احتياجات السعرات الحرارية من امرأة لأخرى بناءً على حجم الجسم، ومستوى النشاط البدني، وعوامل فسيولوجية أخرى.