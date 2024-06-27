كم عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها المرأة الحامل؟

يقال إن الحمل يتطلب عشرات الآلاف من السعرات الحرارية الإضافية لدعم جسم المرأة ونمو طفل على مدار تسعة أشهر.

ورغم اختلاف التقديرات بشكل كبير، توصلت دراسة جديدة نشرت في مجلة "ساينس"، إلى أن المرأة الحامل تحتاج إلى نحو 50,000 سعرة حرارية إضافية على مدى فترة الحمل.

واستنتج الباحثون في دراستهم الأخيرة أن عدد السعرات التي تحتاجها معظم النساء الحوامل أقرب إلى 70,000 سعرة حرارية أو أكثر بقليل.