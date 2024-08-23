أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن شركاءها، مثل تحالف اللقاحات (جافي)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يمكنهم البدء في شراء لقاحات جدري القردة قبل الحصول على الموافقة الرسمية، وذلك بهدف تسريع وصول التطعيمات إلى إفريقيا في ظل تزايد انتشار الفيروس في القارة.

لا يمكن لمنظمات مثل جافي، التي تدعم الدول الفقيرة في شراء اللقاحات، البدء في عملية الشراء إلا بعد حصولها على موافقة منظمة الصحة العالمية.

ولكن المنظمة خففت القواعد في هذه الحالة لتسريع المحادثات؛ نظرًا لأنه من المتوقع أن تُمْنَح الموافقة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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ووافقت الجهات التنظيمية في دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان فعلًا على لقاحين من إنتاج شركة بافاريان نورديك الدنمركية وشركة "كيه.إم بيولوجيكس" اليابانية، ويجري استخدامهما على نطاق واسع منذ عام 2022.

الجدير بالذكر، تلقى نحو 1.2 مليون شخص لقاح شركة بافاريان نورديك في الولايات المتحدة وحدها، ومن المتوقع أن تمنح منظمة الصحة العالمية ترخيصًا طارئًا للتطعيم في سبتمبر.