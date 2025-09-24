ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة

logo
صحة

انتحار كل 20 يوماً.. من يحمي الأمهات الشابات من أخطر تهديد بعد الولادة؟

انتحار كل 20 يوماً.. من يحمي الأمهات الشابات من أخطر تهديد بعد الولادة؟
تعبيريةالمصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز

لا يزال اكتئاب ما بعد الولادة تجربة شائعة بين ملايين النساء حول العالم، لكنها حتى الآن كثيراً ما تكون مجهولة أو موضع وصم اجتماعي.

وبحسب دراسة أجرتها OpinionWay لمنصة Qare، تعاني 1 من كل 10 أمهات شابات من هذا الاكتئاب في 2025، مقارنة بـ7% في 2021.

أخبار ذات علاقة

جينيفر لورانس

"اكتئاب ما بعد الولادة".. جنيفر لورانس تبهر جمهور مهرجان كان

وتشير الاختصاصية جولي سالومون، طبيبة أطفال ومديرة طبية في Qare، إلى أنّ "الحديث عن الموضوع يتوسع، والمعلومات تتقدم، لكن الاكتئاب بعد الولادة يبقى واقعاً ضخماً. الجسم بعد الولادة لا يزال كثيراً ما يُغفل، ورفع التابوهات وتدريب المهنيين الصحيين والمتابعة المبكرة ضرورية لتغيير الوضع".

وما يزيد القلق هو أن الانتحار أصبح السبب الأول للوفاة بين الأمهات خلال السنة الأولى بعد الولادة في فرنسا، على سبيل المثال، متقدماً على الأمراض القلبية.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

أحدها قلة النوم.. أسباب اكتئاب ما بعد الولادة

يُسجَّل سنوياً 17 حالة انتحار لأسباب نفسية، أي امرأة كل ثلاثة أسابيع. وتشير ماري جوزيه بالدوتشي، إحدى معدّات التقرير عن حقوق النساء والمساواة، إلى أنّ 60% من هذه الوفيات يمكن تفاديها، مؤكدة أنّ السياسات الحكومية مثل برنامج "الألف يوم الأولى" موجودة لكنها غير مطبقة بالشكل الكافي.

ويشير الخبراء إلى أنه يمكن تفادي تلك المآسي عبر توفير الدعم الكافي للأم نفسياً ومعنوياً قبل الولادة وبعدها، إذ إن الاهتمام بتحسين الصحة النفسية للأمهات الشابات لا يقل أهمية عن خدمات الرعاية الصحية الأخرى؛ وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على صحة المواليد بالضرورة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC