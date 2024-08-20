سجل العراق أول حالة اشتباه بمرض جدري القرود لوافد يحمل الجنسية البنغلاديشية في مدينة الناصرية جنوب البلاد.

ووثق مقطع فيديو في العراق عبر مصدر طبي في مستشفى الناصرية أحد المرضى، وهو تظهر عليه آثار بثور وحبوب غير معتادة في منطقة البطن تُشابه إلى حد ما البثور التي تظهر على المصابين بعدوى جدري القرود.

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وفي الفيديو ذاته يظهر حديث صوتي لأحد الأطباء المختصين، وهو يوجه رسالة لطبيب آخر باللغة الإنجليزية يشير إلى أن هذه الحالة تشابه حالة الإصابة بجدري القرود، وأن المريض مصاب بحمى شديدة وأعراض تشابه أعراض جدري القرود.

فيما أشار المصدر إلى أن المستشفى بدأ بإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة لتحديد نوع الإصابة بشكل قطعي.