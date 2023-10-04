الصحة العالمية تجيز لقاحا آخر للأطفال ضد الملاريا

أعطت منظمة الصحة العالمية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح آخر للأطفال ضد الملاريا، المرض الذي يودي بمئات الآلاف كل عام.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "كوني باحثا في الملاريا، كنت أحلم باليوم الذي سنحصل فيه على لقاح آمن وفعال ضد الملاريا، والآن أصبح لدينا اثنان".

وأضاف "يسعدني أن أعلن أن منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح آخر للوقاية من الملاريا لدى الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالمرض"، وكان غيبريسوس يتحدث عن لقاح "آر- 21/ ماتريكس-إم".

ويصنع اللقاح ضد الملاريا من طرف مختبر "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا"، واستخدامه مجاز حتى الآن في غانا ونيجيريا وبوركينا فاسو.

حملات التلقيح

وفي 2021 أصبح لقاح "آر تي إس إس" من إنتاج شركة الأدوية البريطانية العملاقة "جي إس كيه" أول لقاح توصي به منظمة الصحة العالمية للوقاية من الملاريا لدى الأطفال في المناطق التي تشهد انتقالا متوسطا إلى مرتفع للمرض.

وسمحت البرامج التجريبية للقاح في ثلاث دول أفريقية هي غانا وكينيا وملاوي بتلقي أكثر من 1.7 مليون طفل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأدت حملات التلقيح في هذه البلدان الثلاثة إلى انخفاض كبير في أشكال الملاريا الخطيرة والمميتة وتراجع معدل وفيات الأطفال، ومن شأن هذا اللقاح عند استخدامه على نطاق واسع إنقاذ عشرات آلاف الأرواح كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وما زالت الملاريا -التي يسببها طفيل ينتقل من طريق البعوض- آفة خطيرة، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال الأفارقة، خصوصا بسبب مقاومة متزايدة للعلاج.

وتسببت الملاريا في وفاة 619 ألف شخص حول العالم في 2021، وفقا لأحدث أرقام منظمة الصحة العالمية.

ويعيش نحو نصف سكان العالم في منطقة معرضة لخطر الملاريا، ومعظم الإصابات والوفيات تسجل في أفريقيا.