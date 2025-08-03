بدائل شائعة للعلاج.. روبوتات الدردشة الذكية قد تفاقم الأزمات النفسية

أكد تقرير طبي أن روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي باتت تُستخدم بشكل متزايد كبدائل للعلاج النفسي، إلا أن خبراء في الصحة النفسية حذروا من أنها قد تساهم في تفاقم الأزمات النفسية بدلاً من التخفيف منها، خاصة عند استخدامها دون إشراف متخصص.

ولفتت صحيفة "الغارديان" إلى الحادثة الشهيرة التي وقعت في بلجيكا عام 2023، والتي أودت بحياة رجل كان يعاني من قلق بيئي وتحدث لأسابيع مع روبوت ذكاء اصطناعي، مبينة أن تلك الواقعة أصبحت مثالاً مقلقاً على المخاطر المحتملة لاستخدام هذه التكنولوجيا في الحالات الحرجة.

وأفادت بأن حادثاً مشابهاً وقع في فلوريدا هذا العام، بعد أن قُتل رجل على يد الشرطة إثر معتقدات وهمية تشكلت لديه عن كائن افتراضي داخل روبوت دردشة.

وأشارت إلى مصطلح جديد بدأ بالظهور يسمى "الذهان الناتج عن ChatGPT"، في إشارة إلى حالات تم فيها دفع مستخدمين نحو نظريات مؤامرة أو سلوكيات ضارة نتيجة لتفاعلهم مع روبوتات تهدف إلى تعظيم التفاعل وتأكيد العواطف دون نقد أو تصحيح.

وذكرت الصحيفة أن دراسة من جامعة ستانفورد، نُشرت في أبريل الماضي، وجدت أن روبوتات اللغة الكبيرة يمكن أن تقدم ردوداً غير مناسبة أو خطيرة لأشخاص يعانون من الهلوسة أو الأفكار الانتحارية أو اضطرابات الوسواس القهري، إذ صُممت لتكون مطيعة وموافِقة بطبيعتها.

وقالت رئيسة جمعية علم النفس الأسترالية، ساهرا أودوهيرتي، إن بعض المرضى بدؤوا بالفعل باستخدام روبوتات المحادثة كبديل عن العلاج النفسي بسبب ارتفاع التكاليف أو صعوبة الوصول إلى خدمات العلاج. وأضافت: "الذكاء الاصطناعي مرآة... لا يقدم منظوراً آخر، بل قد يأخذ الشخص إلى أعماق المشكلة التي يعاني منها".

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وأضافت أودوهيرتي أن ما تفتقده روبوتات المحادثة هو "اللمسة الإنسانية"، مثل نبرة الصوت وتعابير الوجه والسلوكيات غير اللفظية التي يستخدمها المعالجون لتقييم الحالة النفسية.

وفي السياق ذاته، أفاد الدكتور رافاييل ميليير، المحاضر في الفلسفة بجامعة ماكواري، بأن الاستخدام المستمر لروبوتات تقدم المديح والتأييد قد يغير طريقة تفاعل الناس مع بعضهم البعض، محذراً من أن البشر "غير مهيئين للتعرض الدائم للثناء غير المشروط"، وهو ما قد يؤدي إلى تشوه في العلاقات الاجتماعية، خاصة لدى الأجيال التي تنشأ في ظل هذه التقنية.