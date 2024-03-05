علاج جديد لسرطان الرحم يعطي أملا لمئات النساء حول العالم

وفقاً لموقع "إندبندت" البريطاني، من المقرر أن يتم توفير عقار Dostarlimab، الذي يُباع تحت الاسم التجاري "جيمبرلي"، للنساء المصابات بسرطان الرحم ليمنحهن مزيدًا من الوقت قبل تطور المرض الخبيث.

و"جيمبرلي" هو علاج مناعي يعمل عن طريق جذب بروتينات معينة على سطح الخلايا السرطانية لمساعدة الجهاز المناعي على مهاجمتها، وتشير الأدلة إلى أن الدواء يطيل متوسط العمر المتوقع عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع العلاج الكيميائي.

وبينت الدراسات أن 64% من المرضى الذين استخدموا "جيمبرلي" والعلاج الكيميائي في التجارب السريرية لم يتطور لديهم السرطان بعد 12 شهرًا من العلاج. وكان هذا الرقم أكثر من ضعف المعدل الذي سُجل مع العلاج الكيميائي وحده.