اليقظة أثناء النوم.. هل تكشف التجارب الصامتة سرّ الوعي؟

بالنسبة لبعض الأشخاص، يصاحب النوم العميق حالة غريبة من اليقظة الداخلية ليست حلمًا، بل وعي هادئ وخال من المحتوى.

هذه الظاهرة، رغم ندرتها، قد تحمل مفاتيح لفهم أحد أعقد ألغاز العلم: طبيعة الوعي نفسه.

لطالما وصفت التقاليد التأملية الشرقية هذه الحالة، خصوصًا في الفلسفة الهندية "أدفايتا فيدانتا"، التي تفسر النوم العميق أو "سوشوبتي" بأنه نوع من "الوعي الصافي"، حيث يستمر الإدراك دون أفكار أو أحلام.

لكن هذه الظاهرة تطرح إشكالية أمام العلم الغربي، الذي يفترض أن الوعي دائمًا "عن شيء ما" كالإحساس بجهاز كمبيوتر أو صوت أو فكرة. فكيف يمكن، إذن، أن يكون هناك وعي من دون محتوى واعٍ؟.

إذا ثبتت صحة هذه الحالات، فإنها تُجبرنا على إعادة التفكير في المفاهيم التقليدية للوعي، وتفتح الباب أمام فهم أوسع وأكثر تجريدًا لهذا الجانب الجوهري من تجربتنا البشرية.

وبدأ الباحثون بإجراء استطلاع شمل 573 شخصًا حول أشكال غير معتادة من تجارب النوم، مثل أنواع من الوعي أثناء النوم التي قد تكون أبسط أو أقل وضوحًا، كالإدراك بعد انتهاء الحلم أو مجرد معرفة أنك نائم نومًا عميقًا.

ثم أجرينا مقابلات معمقة مع 18 مشاركًا أفادوا بخوضهم تجارب نوم غير موضوعية، باستخدام بروتوكول مستوحى من المقابلة الظاهراتية الدقيقة، والتي تهدف إلى مساعدة المشاركين على استحضار وتوصيف تفاصيل تجربتهم بدقة.

في هذه الدراسات، اكتشفنا مجموعة من التجارب التي أطلقنا عليها اسم "تجارب النوم بلا موضوع"؛ وهي حالات وعي تبدو خالية من وجود موضوع الوعي نفسه.

في جميع هذه الحالات، وصف المشاركون تجربتهم بأنها فترة نوم تفتقر إلى المحتوى الحسي، حيث كانوا يدركون فقط أنهم على وعي، دون وجود أي مشاعر أو صور حسية.

وقد تطابقت بعض هذه التجارب مع وصف النوم الواعي في الفلسفات الشرقية، التي تصف حالة خالية من الأنا والذات، حيث لا يبقى أي إحساس بـ "الأنا".

وأفاد المشاركون بأنهم شعروا وكأن أنفسهم اختفت أو ذابت، وهي حالة تشبه ما يُعرف بـ"ذوبان الأنا" الناتج عن تعاطي مخدر DMT أو خلال التأمل العميق.

كما ذكر البعض شعورًا غامضًا بالتواجد في حالة غير محددة، أو إدراكًا للفراغ والعدم، بينما وصف آخرون تجارب تضمنت أشكالًا بدائية من الأحلام أو شعورًا بالتواجد في عالم ما، حتى وإن بدا هذا العالم غامضًا أو مفقودًا.

رغم أن تجارب النوم غير الموضوعية مثل النوم الواعي ترتبط عادة بالممارسات التأملية كـ"يوغا الأحلام"، تشير نتائجنا إلى أن أشخاصًا غير ممارسين لهذه التقنيات مروا أيضًا بهذه الظاهرة.

في الواقع، لم يظهر استطلاعنا عبر الإنترنت أي علاقة واضحة بين ممارسة التأمل وتجارب النوم غير الموضوعية.

ومع ذلك، وجدنا أن تجربة الأحلام الواضحة التي يدرك فيها الشخص أنه يحلم أثناء النوم قد تكون مرتبطة بحالات النوم بلا موضوع، لكن ليس جميع من عايشوا الأحلام الواضحة أبلغوا عن تجارب النوم بلا موضوع.