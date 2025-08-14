5 معتقدات خاطئة عن استخدام المضادات الحيوية

تُشكّل مقاومة المضادات الحيوية أزمة صحية عالمية مُلحّة، تُهدد فاعلية الطب الحديث، وأنظمة الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.

وتحدث هذه المشكلة عندما تتطور البكتيريا لمقاومة تأثيرات المضادات الحيوية، مما يُصعّب علاج العدوى، ويزيد من خطر انتشار الأمراض والإصابة بأمراض خطيرة والوفاة.

وفي مقابلة مع مجلة "إتش تي لايف ستايل"، قام الطبيب جاجان إن. جاين، استشاري الطب الباطني بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول المضادات الحيوية، حتى تتمكن من تسليح نفسك بالحقائق.

الاعتقاد الخاطئ الأول: يمكنني التوقف عن تناول المضادات الحيوية بمجرد أن أشعر بالتحسّن

قال الدكتور جاين: "ربما يكون هذا هو المفهوم الخاطئ الأكثر شيوعًا وخطورة حول استخدام المضادات الحيوية. فرغم أنك قد تشعر بتحسن بعد بضعة أيام من تناول المضادات الحيوية، إلا أن العدوى لا تُزال بالضرورة".

"فإيقاف الدواء في منتصف المدة قد يؤدي إلى عدم علاج العدوى بشكل كامل، مما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا المقاومة. وقد تُسبب هذه البكتيريا الأقوى انتكاسة العدوى، مما يُصعّب علاجها بنفس المضاد الحيوي."

الاعتقاد الخاطئ الثاني: يمكنني مشاركة المضادات الحيوية المتبقية مع عائلتي لعلاج العدوى المماثلة

استخدام المضادات الحيوية المتبقية من وصفة طبية سابقة أو تناول المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر هو اعتقاد خاطئ كبير، وفقًا للدكتور جين.

تناول المضاد الحيوي الخاطئ أو الجرعة الخاطئة قد يؤدي إلى علاج غير فعال، وآثار جانبية، وقد يساهم في مقاومة مضادات الميكروبات.

الاعتقاد الخاطئ رقم 3: جميع أنواع العدوى تتطلب المضادات الحيوية لعلاجها

قال الدكتور جاين: "يعتقد الكثيرون أن أي عدوى تتطلب مضادات حيوية. هذا ببساطة غير صحيح. فالعديد من أنواع العدوى الشائعة، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، تسببها فيروسات، وليس بكتيريا. المضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات إطلاقًا.

تناول المضادات الحيوية للعدوى الفيروسية لن يساعدك على التعافي، بل قد يساهم في مقاومة مضادات الميكروبات من خلال تعريض بكتيريا جسمك لضغط دوائي غير ضروري.

علاوة على ذلك، قد تُخلّ المضادات الحيوية، أحيانًا، بالتوازن الدقيق لميكروبيوم الأمعاء، مما يؤدي إلى آثار جانبية مثل الإسهال.

الاعتقاد الخاطئ رقم 4: المضادات الحيوية غير ضارة وليس لها آثار جانبية

بحسب قول الطبيب، "يعتقد الكثيرون أن المضادات الحيوية آمنة تمامًا وليس لها آثار جانبية. مع أن المضادات الحيوية قد تنقذ حياة، إلا أنها قد تسبب أيضًا آثارًا جانبية تتراوح بين الخفيفة والشديدة.

ومن الضروري تذكر أن المضادات الحيوية أداة فعالة يجب استخدامها فقط في حالات العدوى البكتيرية. يستطيع طبيبك تحديد سبب العدوى، ووصف العلاج المناسب."

الاعتقاد الخاطئ رقم 5: يمكنني علاج نفسي بالمضادات الحيوية لعلاج العدوى

قال الدكتور جين: "يُعدّ التطبيب الذاتي بالمضادات الحيوية العامل الرئيس وراء مقاومة مضادات الميكروبات وللاستهتار بتناول المضادات الحيوية عواقب وخيمة.

وأضاف: "لا تُداوِ نفسك بالمضادات الحيوية أبدًا - ثق دائمًا بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك ليقدم لك التشخيص الصحيح، وتوصيات العلاج".