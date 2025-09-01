دواء عصبي يُحدث ثورة في علاج تعافي العظام

أظهرت دراسة من جامعة أريزونا الأمريكية أن دواءً يستخدم لعلاج التصلب اللويحي، وهو 4-أمينوبيريدين (4-AP)، يمتلك قدرة على تسريع تعافي العظام.

وبحسب مجلة The Journal of Bone and Joint Surgery، اكتشف العلماء أثناء دراسة تأثير الدواء على تحسين المشي لدى مرضى الاضطرابات العصبية، أنه يعزز أيضًا شفاء الكسور العظمية.

وبينت التجارب على الفئران أن التي تناولت الدواء تعافت بشكل أسرع، مع تكون أنسجة عظمية أكثر وقوة عظام أكبر مقارنة بالفئران التي لم تتلق الدواء.

كما وجد الباحثون أن 4-AP يحفز إنتاج بروتين BMP2 المسؤول عن تكوين خلايا عظمية جديدة، ويعزز تمعدن العظام وإنتاج الكولاجين، مما يزيد صلابتها وقدرتها على مقاومة الإجهاد.

وفي تجارب على خلايا جذعية بشرية، أدى حقنها بالدواء إلى تحولها السريع إلى خلايا عظمية، مما يدعم إمكانية استخدامه لتسريع تعافي الكسور لدى البشر.

ويأمل الباحثون أن يفتح هذا الاكتشاف طريقًا جديدًا لعلاج العظام وإصلاح الكسور، خاصةً وأن الدواء معتمد ومجرب بالفعل، مما يسهل تطبيقه في المجال الطبي.