الأعلى منذ عقدين.. قفزة في حالات الانتحار بدولة متقدمة

سجلت سنغافورة معدلات انتحار مقلقة، في سنة 2022، وسط مخاوف من تفاقم اضطرابات الصحة النفسية التي تدفع مئات الأشخاص في البلاد إلى وضع حد لحياتهم كل سنة.

وبحسب شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، فإن عدد حالات الانتحار في العام الماضي هو الأعلى منذ أكثر من عقدين.

وأضاف المصدر أن هذا الارتفاع ناجم بالأساس عن الضغوط الاجتماعية وقلق الناس بشأن الوضع الاقتصادي، رغم كون سنغافورة من البلدان الغنية والمتقدمة.

وتشير بيانات رسمية في سنغافورة إلى تسجيل 476 حالة انتحار، في العام الماضي، فيما لوحظ إقبال متزايد من صغار وكبار السن على وضع حد لحياتهم.

ويعد الانتحار في صدارة الأسباب المؤدية إلى الوفاة في سنغافورة لدى الفئة العمرية من (10-29)، للعام الرابع على التوالي.

وتأتي هذه الأرقام الصادمة فيما تتحرك منظمة الأمم المتحدة للتوعية بأهمية الصحة النفسية، وسط رهان على خفض عدد حالات الانتحار في العالم بمعدل الثلث بحلول 2030.

وفي سنة 2019، وضع أكثر من 700 ألف شخص في العالم حدًّا لحياتهم؛ ما يجعل الانتحار واحدًا من أبرز أسباب الوفيات، وفق منظمة الصحة العالمية.

ولا تسلم دول كثيرة متقدمة وذات رفاه اجتماعي من توالي حالات الانتحار، وسط تقارير عن تأثر الناس بضغوط الحياة، لا سيما في ظل اقتصادات ذات تنافسية كبيرة وبرود في الحياة الاجتماعية.

المصدر: بلومبيرغ