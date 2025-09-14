بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"

استعاد رجل كندي بصره للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا بعد خضوعه لعملية جراحية نادرة تُعرف بـ"زرع السن في العين".

وكان برنت تشابمان، البالغ من العمر 34 عامًا من شمال فانكوفر، فقد بصره في سن الـ13 نتيجة تفاعل تحسسي نادر جدًّا تجاه الإيبوبروفين، تطور إلى متلازمة ستيفنز جونسون؛ ما أدى إلى تلف دائم في عينيه.

وبعد سنوات من البحث عن علاج دون جدوى، تواصل تشابمان مع طبيب العيون الدكتور جريج مولوني من مستشفى ماونت سانت جوزيف.

واقترح مولوني إجراء عملية نادرة تُعرف باسم "وضع السن في العين"، وهي تقنية تعود إلى الستينيات ولم تُجرَ سوى لمئات المرضى حول العالم.

وتتضمن الجراحة خلع أحد أسنان المريض، وتشكيله لاحتواء عدسة صناعية، ثم زراعته في عين المريض ليعمل كداعم للعدسة.

وأوضح الطبيب أن استخدام السن من جسد المريض نفسه يقلل احتمالات رفض الجسم للزراعة؛ ما يزيد فرص نجاح العملية واستعادة البصر.

وقال الدكتور مولوني لصحيفة WABC، إن ردة الفعل المعتادة عند الحديث عن هذا النوع من الجراحة هي "الصدمة والذهول، وأحيانًا عدم التصديق بأن إجراء كهذا موجود بالفعل".

أما برنت تشابمان، فأقر بأنه شعر بالدهشة في البداية، قائلاً: "بدا الأمر وكأنه من أفلام الخيال العلمي. تساءلت: من الذي ابتكر هذا؟ بدا جنونيًّا للغاية".

أخبار ذات علاقة احمِ عينيك في الصيف.. 6 نصائح فعالة من أطباء العيون

لكن النتائج جاءت مذهلة، حيث أكد تشابمان أنه تمكن فور استيقاظه من الجراحة من رؤية حركة يديه أمام وجهه، وبلغت حدة بصره 20/40 أو حتى 20/30 بعد تعافيه الكامل.

وقال تشابمان معبرًا عن سعادته: "أشعر أنني بحالة ممتازة. لقد استعادت عيناي البصر، والعالم يبدو جديدًا تمامًا بالنسبة لي".