ثلاث وجبات أم أكثر؟ خبراء الطب يحددون الأفضل للصحة

يتبع كثيرون في العالم نظام الوجبات الثلاث، فيتناولون فطورًا ثم غداءً وعشاءً، حتى بات هذا الأمر أشبه بالنظام الصارم، وسط تساؤلات مستمرة حول ما إذا كان الأفضل من الناحية الصحية.

ويتخلى بعض الراغبين في خفض الوزن الزائد، عن وجبات مثل الفطور، لأجل نقص عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها في اليوم الواحد.

وينقص وزن الجسم في حال حصل على عدد أقل من السعرات الحرارية التي يحتاجها، بينما يزيد في حال جرى إدخال عدد أكبر من حاجته اليومية.

وبحسب توصيات المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن التخلي عن بعض الوجبات الضرورية في اليوم من شأنه أن يوقع المرء في جوع شديد، وعندئذ، يصبح أكثر نهما لالتهام المزيد من الطعام، وربما يزيد وزنه بشكل أكبر.

والأفضل من الناحية الصحية، بحسب المؤسسة الصحية الأمريكية، هو تناول نحو خمس وجبات في اليوم، لكن شريطة أن تكون صغيرة من حيث الكمية.

وتشرح توصيات المراكز الأمريكية أنه يستحب أن يشمل نظام اليوم الواحد ثلاث وجبات متوازنة، إضافة إلى وجبتين خفيفتين "snack".

وتحصل الفائدة أكثر إذا تنوعت العناصر الغذائية لتلك الوجبات، كأن تكون من الحبوب الكاملة، ومنخفضة الدهون، وشاملة للخضار والألياف.

وتنبه المراكز الأمريكية إلى ضرورة الحرص على وجبات خفيفة صحية، بعيدا عن أطعمة ذات نسب عالية من السكريات مثل الشوكولاتة أو قطع البسكويت المحلاة وغيرها.