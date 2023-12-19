داء السمنة يكشف عن أزمة صحية متفاقمة في بريطانيا
تسلط أرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية الصادرة حديثا الضوء على التأثير المتصاعد للسمنة على الصحة العامة، لا سيما مع تضاعف عدد حالات دخول المستشفى يوميا إلى أكثر من 3000 حالة في السنوات الست الماضية.
وقالت صحيفة "التايمز" إن هذا الاتجاه المثير للقلق، والذي يسلط الضوء على خطورة مشكلة الوزن في بريطانيا، ما يؤدي إلى إجهاد موارد الرعاية الصحية وإعاقة علاج حالات مختلفة، تتنوع بين التهاب المفاصل إلى السرطان وتؤثر على الأمهات الحوامل.
وأشارت الصحيفة إلى أن المثير للصدمة هو أن حالات القبول المرتبطة بالسمنة أصبحت الآن ثلاثة أضعاف تلك المرتبطة بالتدخين، حيث يحتاج أكثر من 20 طفلاً يومياً إلى دخول المستشفى بسبب السمنة، وهو الرقم الذي تضاعف أيضاً في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه الزيادة في حالات العلاج في المستشفيات وسط انتقادات لتقاعس الحكومة، واتهام الوزراء بإهمال مشكلة تؤثر سلبا على المجتمع وتعرقل التقدم الاقتصادي، في حين أن تأجيل التدابير القوية لمكافحة السمنة أسهم بزيادة المخاوف، حيث أصبح الأفراد في المناطق المحرومة اقتصاديا أكثر عرضة لدخول المستشفى بسبب السمنة مقارنة بنظرائهم الأكثر ثراء.
وتبرز لوتون باعتبارها المنطقة الأكثر تضرراً في إنجلترا، حيث تشهد حالة دخول واحدة إلى المستشفى بسبب السمنة لكل 20 ساكنًا، وهي نسبة أعلى بكثير مما هي عليه في غابة براكنيل.
وتقدر الخسائر الاقتصادية للسمنة بنحو 98 مليار جنيه إسترليني سنويا، بما في ذلك 19 مليار جنيه إسترليني في تكاليف العلاج في هيئة الخدمات الصحية الوطنية و15 مليار جنيه إسترليني في خسائر الإنتاجية الاقتصادية.
وكشفت أحدث الأرقام لهيئة الخدمات الصحية الوطنية عن رقم قياسي بلغ 1.2 مليون حالة دخول في إنجلترا، حيث لعبت السمنة دورًا في الفترة 2022-2023، أي أكثر من الضعف من 617000 حالة في الفترة 2016-2017.
ولفتت الصحيفة إلى أن النساء الحوامل يواجهن مضاعفات متزايدة، ما أسهم في دخول 147,143 حالة ولادة حيث تشكل السمنة أحد العوامل، فيما تمثل حالات مثل التهاب المفاصل وحصوات المرارة وسرطان الثدي وأمراض القلب والألم العام أكثر من 10 آلاف حالة دخول سنوية.
وانتقدت نائبة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ديزي كوبر، الفرص الضائعة للحكومة لمعالجة الأزمة الصحية في المملكة المتحدة، مؤكدة التأثير العميق على الرفاهية، وخدمة الصحة الوطنية، والاقتصاد.
ودعت كوبر إلى الاستثمار في الصحة العامة لتخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتعزيز التعافي الاقتصادي.
ورغم أن الأفراد الأكبر سنا أكثر عرضة للعلاج في المستشفيات بسبب السمنة، فإن الأرقام تشير إلى ارتفاع مثير للقلق بين الأطفال تحت سن 16 عاما، مع زيادة الحالات من 4062 في 2016-2017 إلى 8261، ففي المناطق الأكثر حرمانا، تصل حالات الدخول بسبب السمنة إلى 3393 لكل 100 ألف شخص، أي أكثر من ضعف المعدل في المناطق الأكثر ثراء.
يشار إلى أن مدينة لوتون، التي اعترفت بارتفاع معدل السمنة لديها، حظرت مؤخرًا الإعلان عن الأطعمة غير الصحية في الممتلكات المملوكة للمجلس، ومع ذلك، فإن الارتفاع في حالات الدخول المرتبطة بالسمنة قد يعكس أيضًا زيادة الوعي الطبي بالحالات المختلفة المرتبطة بالوزن الزائد.
وبحسب الصحيفة، أثار تركيز وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز على نصائح الحياة الصحية بشأن التدابير التنظيمية المخاوف بين الناشطين في مجال الصحة، حيث لا تزال الدعوات مستمرة لإحياء المقترحات المعلقة، بما في ذلك الإعلان عن الوجبات السريعة في الساعة التاسعة مساءً، وحظر صفقات شراء واحدة والحصول على الأخرى مجانًا على الأطعمة غير الصحية.
وأشارت الصحيفة إلى الجهود المبذولة مثل وضع العلامات الإجبارية على السعرات الحرارية وقسائم الطعام الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض، إلا أن الحكومة تواجه ضغوطًا مستمرة لاعتماد استراتيجيات شاملة لمكافحة السمنة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة هذا التحدي الملح في مجال الصحة العامة.
المصدر: صحيفة التايمز البريطانية