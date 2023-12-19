داء السمنة يكشف عن أزمة صحية متفاقمة في بريطانيا

تسلط أرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية الصادرة حديثا الضوء على التأثير المتصاعد للسمنة على الصحة العامة، لا سيما مع تضاعف عدد حالات دخول المستشفى يوميا إلى أكثر من 3000 حالة في السنوات الست الماضية.

وقالت صحيفة "التايمز" إن هذا الاتجاه المثير للقلق، والذي يسلط الضوء على خطورة مشكلة الوزن في بريطانيا، ما يؤدي إلى إجهاد موارد الرعاية الصحية وإعاقة علاج حالات مختلفة، تتنوع بين التهاب المفاصل إلى السرطان وتؤثر على الأمهات الحوامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المثير للصدمة هو أن حالات القبول المرتبطة بالسمنة أصبحت الآن ثلاثة أضعاف تلك المرتبطة بالتدخين، حيث يحتاج أكثر من 20 طفلاً يومياً إلى دخول المستشفى بسبب السمنة، وهو الرقم الذي تضاعف أيضاً في الآونة الأخيرة.