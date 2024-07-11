فيديو حصد ملايين المشاهدات.. عمليات التجميل تظهرك أكبر سنّاً

تلجأ الكثيرات من النساء لعمليات التجميل بهدف إخفاء علامات التقدم في العمر، لكن في فيديو "صادم" نشره طبيب تجميل بيفرلي هيلز الشهير دانييل باريت عبر "تيك توك"، بيّن العكس تماما.

وفي المقطع الذي حصد أكثر من 13 مليون مشاهدة، وُضعت صور لمشاركات في برنامج "جزيرة الحب أمام الطبيب، ليخمّن أعمارهن، وهنا كانت المفاجأة.

فبعد معرفة أعمار المشاركات الحقيقية، بدت ملامح الصدمة واضحة على الدكتور باريت، خصوصًا عندما اكتشف أن النساء في الصور التي راجعها أعمارهن 25 و24 و24 و26 عامًا، بعد أن خمّن أن أعمارهن 38 و42 و35 و32 عامًا.

وقال باريت "هذا جنون. إن الجراحة التجميلية والحقن التي تحقن بشكل غير صحيح يمكن أن تجعلك تبدو أكبر سنًّا".

ووافق الدكتور باريت طبيب التجميل أنتوني روسي الرأي، وشدد على أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على المشاركات في برنامج "جزيرة الحب" بل وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي ونجوم تلفزيون الواقع الآخرين، مثل عائلة كارداشيان، أصبح الكثيرون رجالا ونساء يلجؤون إلى العلاجات التجميلية ظنا منهم أنها تجعلهم يبدون أصغر سنًّا، حتى لو كانوا في العشرينات من أعمارهم.

وأضاف الدكتور روسي "إجراءات التجميل التي يخضع لها الأفراد في وقت مبكر من حياتهم، قد ينتج عنها ملامح "أكبر سنًّا"لاحقًا، خصوصًا عندما تبدأ علامات تقدم السن بالظهور على الوجه مع مرور الوقت".

وأنهى الطبيب حديثه قائلًا "العلاجات التجميلية تنطوي على مخاطر، ولا يمكنك التأكد من شكل الملامح أو نتائج العلاج إلا بعد إجرائها. وفي حال لم يتم العلاج بشكل احترافي، أو لم يراع الطبيب قياسات وجه المريض الفريدة، فقد يخرج المريض بملامح غير متجانسة وأكبر سنًّا.