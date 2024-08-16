للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة، لا يكفي الاهتمام بالرعاية الخارجية فقط، بل يجب أيضًا التركيز على التغذية السليمة.

وتلعب الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة دورًا حيويًا في الحفاظ على بنية الجلد وحمايته من التلف.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليك أبرز العناصر الغذائية التي تعزز صحة البشرة وكيفية الحصول عليها:

فيتامين أ

يعزز تجديد الخلايا، ويقلل من التجاعيد، ويتوفر في البطاطا الحلوة والجزر والسبانخ.

فيتامين ج

يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، ويساهم في إنتاج الكولاجين، ويمكن الحصول عليه من البرتقال والفراولة والكيوي.

فيتامين E

يحافظ على رطوبة البشرة ويحميها من الإجهاد التأكسدي، وهذا الفيتامين موجود في اللوز والأفوكادو وزيت الزيتون.

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أحماض أوميغا 3

تقلل الالتهابات، وتدعم حاجز الدهون في البشرة، وتتوفر في الأسماك الدهنية وبذور الكتان.

الزنك

يساعد على شفاء البشرة وتنظيم إنتاج الزيت، ويمكن الحصول عليه من المحار وبذور اليقطين.

فيتامين د

يعزز نمو خلايا الجلد ومناعة البشرة، ويتم الحصول عليه من التعرض للشمس ومن الأطعمة المدعمة.

ومن خلال تضمين هذه العناصر في نظامك الغذائي اليومي، يمكنك تعزيز صحة بشرتك وحمايتها من العوامل الضارة.