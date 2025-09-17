5 خطوات مهمة للنساء للحفاظ على صحة قلوبهن

قد يبدو بلوغ الأربعين مجرد محطة مهمة في الحياة، ولكنه وقت مناسب للتفكير في صحتكِ، خاصةً صحة قلبكِ، كامرأة.

ومع كل ما يجري، من رعاية الأسرة، والعمل، والسعي لتحقيق أهدافكِ الشخصية، من السهل أن تنسي صحتكِ.

وبينما تُديرين كل هذه الأدوار المهمة، لا تنسي أن قلبكِ يحتاج إلى عناية أيضًا.

إليكِ خمس طرق بسيطة للعناية بصحة قلبكِ لتتمتعي بمستقبل سعيد وصحي.

أخبار ذات علاقة النوم غير المنتظم.. خطر صامت يهدد القلب والدماغ

إعطاء الأولوية للفحوص الدورية

يقول الدكتور فيجاي دي سيلفا، طبيب القلب والمستشار السريري والمرشد في هارت نت إنديا: "من أهم الخطوات جدولة فحوص طبية دورية".

التحقق من معايير صحتك: راقبي بانتظام ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لديك، وفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم.

تحدثي مع طبيبك بصراحة: ناقشي أي مخاطر أو مخاوف مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة. يمكنه تقديم نصائح قيّمة مصممة خصيصًا لكِ.

الاستشارة عن بُعد: ليس لديك وقت لزيارة الطبيب؟ استخدمي خيارات الرعاية الصحية عن بُعد لمزيد من الراحة.

حتى إن بعض مقدمي الخدمات يقدمون فحوصا منزلية، مما يجعل متابعة صحة قلبك أسهل من أي وقت مضى .

حافظي على نشاطك البدني

يُعدّ نمط الحياة النشط من أفضل الهدايا التي يمكنك تقديمها لقلبك، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، احرصي على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 إلى 40 دقيقة على الأقل يوميًا.

تناول الأطعمة الصحية للقلب

أنتِ في الواقع ما تأكلينه، لذا تأكدي من أنه صحي للقلب. وفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم، إليكِ كيفية اتباع نظام غذائي لقلب صحي:

الخضروات والحبوب الكاملة: أدرجي مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة والحبوب الكاملة في وجباتك؛ إذ تساعد هذه الأطعمة في الحفاظ على صحة الأمعاء، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة القلب، وفقًا لمجلة هارفارد هيلث.

التخلّص من الأطعمة المصنّعة: تخلّصي من المشروبات الغازية السكرية والوجبات الخفيفة الدسمة. تُسهم الأطعمة المصنّعة في زيادة الوزن وقد تُسبّب انسداد الشرايين، مما قد يُؤدّي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية، وفقًا لمجلة "أدفانسز إن نيوتريشن".

اختاري أطعمة طازجة وكاملة وشاهدي جسمك يتطور، النظام الغذائي الصحي لا يعني الحرمان، بل يتعلق بتغذية نفسك، وفقًا للمعهد الوطني للصحة في المملكة المتحدة.

إدارة التوتر والنوم

لنكن واقعيين قليلاً، التوتر جزء من الحياة، لكن كيفية التعامل معه مهمة، وفقًا لمؤسسة الصحة النفسية. التوتر المزمن يُفرز هرمون الكورتيزول، مما قد يرفع ضغط الدم.

إليكِ بعض النصائح لتهدئة تلك الأعصاب:

التنفس بعمق: يمكن أن تساعد ممارسات مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق على تقليل مستويات التوتر، وفقًا لعلم الدماغ.

أعطِ النوم أولوية: النوم الكافي مهمٌّ للصحة النفسية والجسدية. احرصي على النوم لمدة 7-9 ساعات كل ليلة، وفقًا لمؤسسة النوم!.

أخبار ذات علاقة السجائر الإلكترونية.. مخاطر خفية على الرئة والقلب

الحفاظ على وزن صحي

دعونا نتحدث عن الرقم الموجود على الميزان، إن زيادة الوزن مشكلة يواجهها العديد من الأشخاص في الأربعينيات من أعمارهم، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

انخفاض المخاطر: يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

استمري بالحركة: حافظي على نشاطك لدعم الدورة الدموية السليمة والتحكم بالوزن. حتى التعديلات البسيطة، مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد، قد تُحدث فرقًا.