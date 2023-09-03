دراسة تكشف تأثير الإسبرين على مرض السكري

كشفت دراسة أن تناول الإسبرين يومياً قد يقلل من احتمال الإصابة بمرض السكري.

ووفق الدراسة فإن من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً ويأخذون جرعة منخفضة (100 ملغ يوميا) من الإسبرين كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 15%.

كما يرى خبراء أن مسكّن الآلام الشائع يقلل الالتهاب، وهو المحرك الرئيسي للمرض، غير أنهم حذروا كبار السن من خطر النزيف الذي قد يسببه الإسبرين، ونصحوا باستشارة الطبيب.

يهدف الباحثون من هذا الاختبار إلى معرفة تأثير الإسبرين على مرض السكري ومستويات الجلوكوز في بلازما الصيام (FPG) – مستويات السكر في الدم بعد فترة من عدم تناول الطعام – بين كبار السن.

ونقلت "ديلي ميل" عن البروفيسورة صوفيا زونجاس، من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، قولها إن النتائج كشفت أن العوامل المضادة للالتهابات مثل الإسبرين تتطلب مزيداً من الدراسة في ما يتعلق بدورها في الوقاية من مرض السكري.

وبينت أن الإسبرين قلل من الإصابة بمرض السكري وأبطأ الزيادة في نسبة الجلوكوز في بلازما الصيام مع مرور الوقت بين كبار السن الأصحاء في البداية.

وأضافت: "نظراً لتزايد انتشار مرض السكري من النوع الثاني بين كبار السن، فإن قدرة العوامل المضادة للالتهابات، مثل الإسبرين، على الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو تحسين مستويات الجلوكوز، تحتاج إلى مزيد من الدراسة".