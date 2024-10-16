ماذا تفعل القهوة بالمرأة الحامل وجنينها؟

رغم الإرشادات التي توصي بالحد من تناول االقهوة أثناء الحمل، فإن دراسة حديثة كشفت أن القهوة لا تؤثر بشكل مباشر على نمو الدماغ أو تسبب اضطرابات، مثل نقص الانتباه، وفرط النشاط لدى الأطفال.

الدراسة، التي شملت عشرات الآلاف من النساء على مدى عقدين، أظهرت أن استهلاك القهوة المعتدل أثناء الحمل لا يرتبط بصعوبات في النمو العصبي للأطفال.

وقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار العديد من العوامل المؤثرة مثل الجينات، والدخل، والعادات الأخرى مثل التدخين.

وبحسب موقع The Conversation، أشارت النتائج إلى أن الجينات المرتبطة باستهلاك القهوة لا تتسبب في مشكلات نمو عصبي للأطفال؛ ما يؤكد أن القهوة ليست السبب المباشر في تلك الصعوبات، بينما كان هناك قلق بشأن عبور الكافيين إلى الجنين عبر المشيمة، وجدت الدراسة أن تأثيرات القهوة على الطفل أثناء الحمل محدودة.

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استنادًا إلى النتائج، يؤكد الباحثون أن شرب كميات معتدلة من القهوة أثناء الحمل، وفقًا للتوصيات الطبية الحالية، آمن على الأم والجنين.

ومع ذلك، تشير الدراسة إلى ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة تأثير القهوة على الجوانب الأخرى من صحة الطفل في المستقبل.