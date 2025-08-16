أفضل 5 أطعمة للناجين من السرطان

يُعد النظام الغذائي جزءًا أساسًا من رحلة التعافي بعد الشفاء من السرطان، حيث يلعب دورًا مهمًا في دعم الصحة العامة، تقوية الجهاز المناعي، والحد من فرص عودة المرض.

ويركز غذاء الناجين من السرطان عادةً على تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، مثل: الفواكه، الخضراوات، الحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، مع تقليل الأطعمة المصنعة، السكر، والدهون المشبعة.

ونشرت أنجي بوكسبرغر، أخصائية التغذية المتخصصة في علاج السرطان، على "إنستغرام" منشورًا يفيد بأن الناجين من السرطان يستفيدون من دمج أطعمة معينة في نظامهم الغذائي.

وأضافت أن قائمتها لأفضل 5 أطعمة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان مستقبلًا.

بذور الكتان

وقالت أنجي إن "بذور الكتان غنية بالليجنان، وهي مركبات نباتية أثبتت خصائصها المضادة للسرطان، خاصةً أنواع السرطان المرتبطة بالهرمونات مثل سرطان الثدي. كما يُعد الكتان مصدرًا نباتيًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية".

بالإضافة إلى ذلك، فهو طريقة سهلة لإضافة الألياف، التي تدعم صحة الأمعاء وتساعد على تنظيم الهرمونات. أضفها إلى العصائر أو دقيق الشوفان أو الزبادي.

الخضروات

وفقًا لأنجي، تحتوي خضراوات، مثل: البروكلي، والكرنب، وبراعم بروكسل، على السلفورافان، وهو مركب قوي يساعد على التخلص من المواد الضارة، ويدعم حماية الخلايا.

وأضافت: "احرص على تناول بضع حصص أسبوعيًا على الأقل - مشوية، أو مقلية، أو ممزوجة بالحساء أو حتى بالعصائر".

الكُركُم

قالت أنجي: "ينبع سحر الكركم من الكركمين، وهو مضاد قوي للالتهابات قد يساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

وللحصول على أقصى فائدة، يُنصح بتناوله مع الفلفل الأسود (فهو يُساعد جسمك على امتصاصه بشكل أفضل!).

جرب إضافته إلى الخضراوات المشوية، أو الحساء، أو لاتيه الحليب الذهبي.

ولكن، تجنّب تناول مكملات الكركم، فأنت لست بحاجة إلى جرعة زائدة، ما عليك سوى تناول هذا التوابل بكثرة."

فول الصويا

تُظهر الأبحاث أن أطعمة الصويا الكاملة يمكن أن تكون وقائية، خاصةً للناجيات من سرطان الثدي. فهو مصدر غني بالبروتين النباتي والإستروجينات النباتية، التي قد تساعد في تنظيم الهرمونات بشكل طبيعي (وتقليل أعراض مثل الهبات الساخنة).

سمك السلمون

رُبطت الأسماك الدهنية، مثل السلمون، بانخفاض الالتهابات، وتحسين وظائف المناعة (بفضل أوميغا 3)، وهو أمرٌ أساس لمرضى السرطان.

إذا لم تكونوا من مُحبي الأسماك، جرّبوا الجوز أو بذور الكتان أو بذور الشيا للحصول على جرعةٍ من أوميغا 3 النباتية.