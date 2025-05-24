هل تستيقظ قبل رنين المنبه؟ قد يكون الأمر خطيراً

حذر خبير طبي من أن الاستيقاظ قبل رنين المنبه، قد يكون علامة على الإصابة بحالة مرضية تؤثر على الهرمونات، وتؤدي إلى مشاكل قلبية قاتلة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الاختصاصي في اضطرابات الهرمونات، الدكتور غوراف أغاروال، أن "الاستيقاظ المفاجئ قبل رنين المنبه قد يكون علامة على الإصابة بحالة مرضية تؤثر على الهرمونات وتزيد من مخاطر مشاكل القلب المميتة".

وأشار أغاروال إلى أن "ذلك قد يكون أكثر من مجرد إزعاج عابر، بل قد يكون إشارة إلى حالة خطيرة من فرط نشاط الغدة الدرقية"، مشيرا إلى أن "هذه الحالة التي تصيب نحو 1% من السكان، تدفع الجسم لإفراز كميات مفرطة من الهرمونات المنبهة، ما يخلق حالة من اليقظة المزعجة في ساعات الفجر الأولى".

بينما قالت نائبة رئيس جمعية النوم الخيرية والمستشارة في شؤون النوم ليزا آرتيس: "عندما تخرج الغدة الدرقية عن السيطرة، يختل توازن الاستجابة للتوتر في الجسم؛ ما يدفعك للاستيقاظ مبكرا مع شعور بعدم الراحة".

وأكدت أن "هذه ليست سوى بداية المشكلة، فالأعراض قد تتطور لتشمل تساقط الشعر، وجفاف العينين، وتورما في الرقبة، وقلقا غير مبرر، وفقدانا مفاجئا للوزن".