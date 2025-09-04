هل تستخدم الباراسيتامول بشكل آمن لطفلك؟

هل تشعر بالحيرة حول ما إذا كان الباراسيتامول هو الخيار الأنسب لخفض حرارة طفلك؟ رغم أنه يُعد دواءً آمنًا ويوصى به عادة للأطفال، إلا أن أخطاء بسيطة في استخدامه قد تؤثر سلبًا في فعاليته وتُعرض صحة الطفل للخطر.

ومن التغاضي عن تاريخ انتهاء الصلاحية، إلى تجاهل تركيز الدواء، قد تؤدي هذه التفاصيل المهملة إلى نتائج غير مرغوبة.

الدكتورة سانشي راستوجي، اختصاصية طب الأطفال والنمو العصبي والتغذية، شاركت عبر إنستغرام نصائح مهمة يجب على الآباء معرفتها عند إعطاء الباراسيتامول.

وشرحت بالتفصيل الجرعة المناسبة، التركيز، وطريقة الاستخدام الصحيحة، إلى جانب التحذير من أخطاء شائعة.

وأكدت راستوجي أن الباراسيتامول هو الأكثر أمانًا بين أدوية خفض الحرارة، ونصحت باستخدام إسفنجة دافئة إلى جانب الدواء عند ارتفاع درجة الحرارة.

كما شددت على عدم استخدام الأسبرين أو الساليسيلات الأخرى، إذ قد تُسبب في حالات نادرة مضاعفات خطيرة، خصوصًا في الأمراض الفيروسية.

الجرعة حسب الوزن

وأوضحت الطبيبة أن الجرعة يجب أن تُحسب بناءً على وزن الطفل، وليس سنه فقط.

فعلى سبيل المثال، طفلان في سنّ السنتين لكن بأوزان مختلفة (8 كغم و12 كغم)، سيحتاج كل منهما إلى جرعة مختلفة تمامًا.

كما حذّرت من أن الجرعة الزائدة أو القليلة قد تكون ضارة، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب بدقة.

القطرات مقابل الشراب

وتشير الطبيبة إلى أهمية التحقق مما إذا كان طفلك قد وُصفت له قطرات أم شراب، إذ يختلف التركيز بين نوعي الباراسيتامول.

وتضيف أن القطرات أكثر تركيزًا من الشراب، موضحةً: "يحتوي مل واحد من القطرة على 100 ملغ من الباراسيتامول، فيما يحتوي الشراب على 25 أو 50 ملغ".