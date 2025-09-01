"الصحة العالمية" تطلق صيحة فزع.. تشخيص 3 أطفال بالسرطان كل 4 دقائق

تُشخَّص إصابة 400,000 طفل بالسرطان سنويًا في العالم، وهو ما يعني أن 3 أطفال تُشخَّص إصابتهم بالسرطان كلّ 4 دقائق.

ومن بين هذه الحالات، يحدث 90% منها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث لا يبقى على قيد الحياة إلا خُمس الأطفال الذين تُشخّص إصابتهم بهذا المرض، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي المقابل، فإن الأطفال المولودين في البلدان ذات الدخل المرتفع لديهم فرصة تزيد على 80% للبقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بسرطان الأطفال.

والاختلاف في معدلات البقاء على قيد الحياة هو أحد أهم أوجه عدم المساواة على مستوى أنواع السرطان وفق ما صدر في بيان عن المنظمة العالمية لمناسبة شهر التوعية بسرطان الأطفال.

في عام 2018، أطلقت منظمة الصحة العالمية ومستشفى سانت جود لبحوث الأطفال المبادرة العالمية لسرطان الأطفال بهدف زيادة معدل بقاء الأطفال المصابين بالسرطان على قيد الحياة على مستوى العالم إلى 60% على الأقلّ بحلول عام 2030، والحدّ من معاناتهم وتحسين جودة حياتهم في الوقت نفسه.

ودعت منظمة الصحة العالمية في أيلول/ سبتمبر إلى اعتباره شهر التوعية بسرطان الأطفال، والاتحاد من أجل إذكاء الوعي وتعزيز الإجراءات من أجل مستقبل كل طفل.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الوقاية من سرطان الأطفال، فإنه يمكن الشفاء منه عند تشخيصه مبكرًا وعلاجه بشكل شامل.

ويعتمد بقاء الأطفال على قيد الحياة على وجود نُظُمٍ صحيةٍ قادرة على الصمود توفر العلاج الفوري والفعال، ويجب إعطاء الأطفال فرصةً للنمو بصحةٍ جيدةٍ، بغض النظر عن مكان ولادتهم.