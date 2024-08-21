استخدام وسادة التدفئة أثناء الحمل آمن بشكل عام إذا تم اتباع بعض الاحتياطات البسيطة. ولكن، يجب تجنب وضع الوسادة مباشرة على البطن.

وتعتبر وسادات التدفئة مفيدة في تخفيف آلام العضلات والمفاصل، وهي شائعة أثناء الحمل بسبب التغيرات الجسدية.

وتساعد الحرارة في تخفيف آلام الظهر والعضلات وتيبس المفاصل، وتطبيق الحرارة يمكن أن يحسن الدورة الدموية ويخفف الألم، وهو ما قد يكون مفيداً للحوامل اللواتي يعانين من آلام الرباط المستدير أو آلام أسفل الظهر.

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وبحسب موقع "Parents", إليك احتياطات السلامة المهمة:

1- لف الوسادة بمنشفة قبل الاستخدام، وتجنب وضعها مباشرة على الجلد

2- تجنب استخدامها لأكثر من 20 دقيقة في المرة الواحدة

3- عدم استخدامها أثناء النوم

4- التأكد من أن الوسادة ليست ساخنة جداً

ولتجنب المخاطر، من الأفضل وضعها على مناطق أخرى مثل أسفل الظهر أو الوركين، وممارسة الرياضة كاليوغا والمشي، وتدليك المنطقة لتخفيف آلام العضلات والمفاصل.