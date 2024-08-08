بينها تقوية العظام ومكافحة الشيخوخة.. 5 فوائد لشاي اللوز

شاي اللوز، الذي يتميز بملمسه الكريمي ونكهته الجوزية، أصبح بديلًا مفضلًا لكثير من محبي المشروبات النباتية، ويعد خيارًا مثاليًّا للنباتيين، ومرضى عدم تحمل اللاكتوز، والأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن.

ولتحضير شاي اللوز، يُنقع اللوز في الماء طوال الليل، ثم يُمزج ويُصفى. يمكن استخدام حليب اللوز الناتج في إعداد الشاي بإضافة أوراق أو أكياس الشاي، ويمكن تزيينه بشرائح من اللوز لتعزيز النكهة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمسة فوائد لصحية لشاي اللوز:

مكافحة الشيخوخة

يحتوي شاي اللوز على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحارب الأضرار التأكسدية، وتحمي من الشيخوخة المبكرة.

تعزيز الشبع

غناه بالبروتين والألياف يجعله مشروبًا يعزز الشعور بالشبع، ويقلل من تناول السعرات الحرارية.

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مناسب لمرضى السكري

بفضل احتوائه على كربوهيدرات منخفضة، ونسبة عالية من البروتين والدهون، يساعد شاي اللوز على إدارة مستويات السكر في الدم.

خفض الكوليسترول

يمكن أن يساعد شاي اللوز على تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL، ما يعزز صحة القلب.

تقوية العظام

غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، ما يسهم في الحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام.