4 تمارين بسيطة تخلصك من الأرق وتحسن نومك

يُعد الأرق من أكثر اضطرابات النوم انتشارًا، حيث يعاني منه نحو ثلث البالغين حول العالم. وأظهرت دراسة جديدة أن ممارسة أربعة أنواع من التمارين منخفضة الجهد والتكلفة يمكن أن تسهم في تحسين النوم وتخفيف أعراض الأرق.

واستندت الدراسة إلى بيانات 1348 مشاركًا من 22 تجربة عشوائية محكمة، بحثت العلاقة بين أنواع التمارين وجودة النوم. وأظهرت النتائج أن جميع أشكال التمارين الرياضية مرتبطة بتحسن النوم، لكن اليوغا، التاي تشي، المشي، والركض كانت الأكثر فاعلية.

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وتتميز هذه الأنشطة بسهولة ممارستها وعدم حاجتها إلى تكاليف عالية، ما يجعلها خيارات مناسبة لمن يعانون الأرق إلى جانب العلاجات الطبية التقليدية، وفقًا للباحثين من مؤسسات في الصين وبنغلاديش.

وذكر الباحثون في ورقتهم البحثية: "اليوغا قد تزيد من مدة النوم، والتاي تشي يحسن بنية النوم على المدى الطويل، بينما المشي والركض يقللان من اضطرابات النوم النهارية".

العلاقة بين التمارين وتحسين النوم معروفة مسبقًا، غير أن الدراسة قدمت تفاصيل دقيقة حول أثر كل نوع من التمارين. كما قارنت هذه الدراسة التأثيرات مع مناهج أخرى مثل العلاج السلوكي المعرفي، والتدليك، والوخز بالإبر.

وصف الباحثون التاي تشي، الذي يُعرف بـ"التأمل المتحرك"، بأنه يقدم فوائد طويلة الأمد تشمل سرعة الدخول في النوم وتحسين جودته، مع زيادة مدة النوم بما يقارب 50 دقيقة في المتوسط.

أما اليوغا، فتعزز الاسترخاء العقلي والجسدي عبر التركيز على التنفس والوعي الجسدي، مما يخفف من أعراض القلق والاكتئاب المرتبطة بالأرق، عبر تأثيرها على نشاط الجهاز العصبي.

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وذكر الباحثون أن المشي والركض يزيدان من استهلاك الطاقة ويعززان إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

ويُذكر أن الأرق قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى مثل زيادة خطر الإصابة بالخرف، إلى جانب تأثيره السلبي على جودة الحياة اليومية.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة يمكن أن تقدم إرشادات قيمة للأطباء والمرضى على حد سواء لاختيار أنسب التمارين لإدارة الأرق وتحسين جودة النوم.