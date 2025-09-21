الزعتر.. سر طبيعي لمناعة قوية وحماية من الالتهابات

إذا كنت تبحث عن إضافة صغيرة تمنح وجبتك نكهة مميزة وفوائد صحية كبيرة، فالزعتر هو الخيار المثالي.

هذا العشب الشائع في معظم المطابخ لا يقتصر دوره على التوابل، بل يُعد كنزًا غذائيًا يعزز المناعة ويقاوم الالتهابات، وفقًا لما نشرته صحيفة إندبندنت.

والزعتر يتميز بغناه بالفيتامينات والمعادن الأساسية، إذ يحتوي على فيتامين "أ" المفيد للبصر، ومجموعة فيتامينات "ب" التي تخفف التوتر، إضافة إلى فيتامين "سي" الذي يحمي خلايا الجسم من العدوى.

كما يضم الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، ما يسهم في تقوية العظام وتحسين صحة الدم.

ووفقًا لرابطة كليات الطب الطبيعي في واشنطن، فإن هذه العناصر تجعل من الزعتر درعًا طبيعيًا ضد نزلات البرد والإنفلونزا، فضلًا عن دوره في تعزيز وظائف جهاز المناعة بشكل عام.

وقاية من السرطان

الزعتر ليس مجرد عشبة عطرية، فهو من الفلافونات، وهي مركبات نباتية ثبتت فعاليتها في تقليل الالتهابات المسببة للسرطان، بحسب كليفلاند كلينيك.

كما أن الالتهاب يرتبط بأمراض عديدة مثل أمراض القلب والجهاز الهضمي والاضطرابات العصبية. لذا، فإن رشّة صغيرة من الزعتر على الدجاج أو الأرز أو حتى الخبز كفيلة بجلب فوائد صحية كبيرة.

زيت الزعتر

يُستخلص زيت الزعتر عبر التبخير والتقطير، ويحتوي على مركب "الثيمول" ذي الخصائص المضادة للبكتيريا، والذي يُستخدم في غسول الفم والمواد الحافظة والمطهرات والمبيدات الحشرية.

كما يُعتقد أن له دورًا في دعم صحة الدماغ، إلى جانب منحه رائحة منعشة مميزة.

ويشير الخبراء إلى أن الزعتر ليس مجرد بهار يضيف نكهة للطعام، بل هو صيدلية طبيعية صغيرة في مطبخك.

لكنهم يحذرون من بلع زيت الزعتر مباشرة أو وضعه على الجلد دون تخفيف، نظرًا لقوة تركيزه.