8 أغذية يمكنها تدمير العضلات.. احذرها

كشف أخصائي التغذية جوردان هيل، أن النظام الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في دعم نمو العضلات، حيث توفر العناصر الغذائية التي تستهلكها اللبنات الأساسية والطاقة اللازمة لتطوير وإصلاح الأنسجة العضلية".

وقال "هيل" في مقابلة مع موقع "eat this" إن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز نمو العضلات، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يعيق ذلك، على سبيل المثال، يمكن للبروتينات والكربوهيدرات والدهون عالية الجودة أن تدعم نمو العضلات وصيانتها.

على الجانب الآخر، يمكن لبعض العناصر الغذائية، مثل الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر المضاف، أن تعيق نمو العضلات عن طريق التسبب في التهاب يمكن أن يتداخل مع تعافي العضلات ونموها، فضلًا عن التأثير سلبًا على حساسية الأنسولين، وهو أمر مهم لامتصاص العناصر الغذائية.